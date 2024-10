Lionel Messi se quejó del estado de la cancha en Venezuela: "No podíamos dar dos pases seguidos"

Al ser consultado sobre el cambio de estrategia por el contexto, la Pulga no dudó: "La cancha no ayudó para hacer lo que queremos hacer. Tuvimos que hacer el partido que no estábamos preparados: lucha, segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho nosotros".

En tal sentido, durante la entrevista con TyC Sports, el capitán del equipo indicó que "no podíamos jugar para atrás porque en el primer dimos un par de pases y el agua paraba la pelota. Por eso, hicimos el partido que teníamos que hacer".

De Paul: "Nos están poniendo todo tipo de dificultades"

Uno de los referentes del seleccionado es Rodrigo De Paul y tras la finalización del encuentro en Maturín, también expuso su fastidio por la condición del campo de juego: "Acatamos las órdenes y hacemos lo que nos dicen. Para nosotros, las mejores condiciones para jugar son con buen campo, donde la pelota corra. ¡No pedimos mucho! Últimamente de visitante nos están poniendo todo tipo de dificultades. Hoy realmente no se podía jugar al fútbol, había que ir a la segunda pelota. Muy disputado. Lamentablemente tuvimos que adecuarnos a estas circunstancias y no pudimos llevarnos los tres puntos".