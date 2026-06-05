Qué es la Kermesse Redonda y la Fiesta Ricotera para revivir los recitales Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

A pesar de la muerte del Indio Solari, la mística de su trabajo y la esencia ricotera trascienden cualquier límite. Ambos proyectos reúnen a los fanáticos para disfrutar de los grandes clásicos con fechas vigentes.

La mítica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota trasciende cualquier límite, a pesar de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari y tras la disolución del grupo. Sin embargo, los eventos como la Kermesse Redonda y la Fiesta Ricotera mantienen viva la llama y la esencia ricotera, espacios para para disfrutar de los grandes clásicos con fechas vigentes.

La Kermesse Redonda y la Fiesta Ricotera son encuentros para celebrar el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que hoy cobran un sentido mucho más especial: mantener vivo el legado del Indio Solari tras su fallecimiento.

En el caso de la Kermesse Redonda es un proyecto creado por el bajista Semilla Bucciarelli y el saxofonista Sergio Dawi , y con la participación de el guitarrista Tito Fargo y el baterista Hernán Aramberri . Es un espacio no solo de encuentro sino de agradecimiento a los fanáticos y fanáticas que todavía duelan la separación de la banda y quieren revivir temas icónicos.

"Básicamente es volver a encontrarnos con los compañeros y con el público que quedó muy colgado con la separación. Es un sentimiento muy fuerte como para cortarlo de esa manera ", aseguró Semilla Bucciarelli durante una entrevista para Clarín en 2022.

En sus redes sociales, la Kermesse Redonda publicó las próximas fechas para ir a disfrutar de una misa ricotera, en Montevideo, Uruguay el 13 y 14 de junio. Por su parte, en Argentina hay entradas vigentes para ver sus shows en la ciudad de Córdoba, Lanús y Chivilcoy en Buenos Aires, durante el mes de julio y en Rosario, Santa Fe para agosto de 2026.

Otro lugar para poder disfrutar de los temas más emblemáticos del Indio es la Fiesta Ricotera, otro evento que se dedica a mantener la llama vigente con fechas confirmadas para el sábado 13 de junio en adelante para en el Teatro Flores.

"Una Fiesta Ricotera por mes, siempre los sábados, durante todo el año. DJs y VJs ricoteros durante toda la noche, shows en vivo completamente distintos entre sí, a cargo de Superlógico, el mejor ambiente ricotero con el mejor público de todos", describen el show en sus redes sociales.