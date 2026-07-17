En la previa de la final del Mundial 2026 ante España, un amigo personal de Lionel Messi reveló cuál es el sueño que todavía le queda por cumplir en lo deportivo al capitán de la Selección argentina: jugar en Newell's Old Boys continúa siendo uno de los grandes anhelos del rosarino.
Durante una entrevista con Daniela Ballester en El Diario por C5N, Leandro Benítez fue consultado sobre qué elegiría Messi si pudiera pasar 24 horas en Rosario y respondió: "A él le gustaría jugar en Newell's. Es un sueño que no lo pudo cumplir. Creo que los hinchas de Newell's, como los de Central, los hinchas del fútbol como lo hacen con (Ángel) Di María, les gustaría tenerlo acá para disfrutar de su fútbol".
En otro tramo de la charla, el amigo del capitán argentino destacó el carácter competitivo que, según aseguró, mantiene tanto dentro como fuera de la cancha y que volvió a reflejar durante la campaña del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial. "Él es una persona hiper competitiva. No le gusta perder ni a las bolitas", afirmó.
Benítez también recordó cómo vivió desde Rosario la semifinal ante Inglaterra, en la que Argentina consiguió el pase a la definición del torneo, y explicó por qué nunca dudó de la reacción del rosarino: "El otro día en el partido contra Inglaterra estaba muy encendido. En la jugada que pasó a dos o tres, que chocó con uno y le tiraron una patada, ahí se prendió fuego. Yo estaba tranquilo porque sabía que lo iba a dar vuelta".
Lionel Messi, entusiasmado de cara a la final con España: "Estamos con muchas ganas de jugar"
En la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi participó este viernes de un evento de prensa denominado Fanatics Fest en Nueva York, junto a Lionel Scaloni y dejó un mensaje sobre el momento que atraviesa la Selección argentina, que irá por la conquista de un nuevo título después de eliminar a Inglaterra en semifinales. Del lado de la Roja, estuvieron Rodri y Luis de La Fuente.
Durante la presentación, que tuvo al serbio Novak Djokovic como uno de los anfitriones, el capitán argentino fue recibido con la canción Matador, de Los Fabulosos Cadillacs, y luego compartió una reflexión sobre la manera en la que vive el fútbol desde sus primeros pasos, ante la consulta del tenista sobre cómo maneja la presión en la previa a un partido histórico.
"Lo vivimos con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarla bien, sea cual sea el lugar. En un colegio, en la calle, o en un equipo de barrio, como empezamos todos de muy chiquitos y creo que nunca pensamos en la presion", expresó Messi, antes de agregar: "Asimilamos como algo natural el hecho de jugar de pasarla bien y de competir".
De todos modos, dejó de lado los elogios al hablar de la final y aseguró que Argentina intentará reducir el impacto del atacante español. "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión", advirtió, antes de recordar que "España no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también".