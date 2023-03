Lionel Messi en el homenaje de Conmebol a la Selección: "No somos conscientes de lo que significa la Copa del Mundo".

"Nosotros pensamos en lo que viene y no en lo que hicimos, esto es para toda la vida. Vi muchos campeones del mundo que lo pueden decir. A ellos seguramente también les pasa", agregó Messi en esta línea.

Además, destacó que después de la consagración en el Mundial, su regreso a la Argentina fue distinta a las oportunidades anteriores: "Volví muchas veces a mi país para jugar competiciones pero esta vez después de ser campeones fue diferente y así nos lo demuestran en todo momento. Hay muchísimas partes del mundo que se pusieron contentos por nosotros, por mí y traer la copa a Sudamérica".

En tanto, el futbolista de Paris Saint Germain manifestó que con la Copa del Mundo, ya no le quedan objetivos por lograr y aseguró que desconoce cuándo dejará de jugar al fútbol: "Estoy realizado con esta, era la que me faltaba, gracias a Dios pude conseguir todo en el fútbol. Agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico y Chiqui, que siempre estuvo al lado nuestro. Me queda disfrutar de lo que me quede, que no sé cuánto será. Amo el fútbol".

Conmebol mostró la estatua en homenaje a Lionel Messi

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en otro pasaje del homenaje dio inicio a la muestra de la estatua a Messi. "Quiero pedirte permiso porque hay alguien que se quiere sacar una foto contigo", expresó el dirigente paraguayo hacia el exjugador de Barcelona.

Tras esto, se vio la estatua que mide igual que Messi y que lo muestra con la Copa del Mundo obtenida en el Mundial Qatar 2022. "Espectacular", elogió el delantero sobre la escultura.