Lionel Messi donó una réplica de su octavo Balón de Oro al Museo de Barcelona y ya se exhibe

El delantero de Inter Miami, de 36 años, obtuvo seis Balones de Oro con Barcelona en las ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, mientras que en 2021 jugó la primera parte en el club español y la segunda en Paris Saint Germain.

¡MESSI DONÓ SU OCTAVO BALÓN DE ORO AL BARCELONA! El galardón ya se encuentra expuesto, junto a los otros 7, en el Museo del club blaugrana.

Messi, en una ceremonia en Francia, se quedó con su octavo Balón de Oro el 30 de octubre de 2023 por su destacado desempeño en el Mundial Qatar 2022, que incluyó la consagración de la Selección.

En aquel entonces, reconoció que no se adaptó a contar con tantos trofeos: "Todavía no me acostumbro a las galas y los premios. Estoy disfrutando todo de otra manera, no sé si es mucho o poco lo que queda pero después de la carrera que tuve lo que queda es seguir disfrutando. Este premio viene una vez más de la mano de lo conseguido con la Selección. Esto es un regalo para el grupo, el cuerpo técnico y la Argentina".

"Hago una mención especial a la gente que me siguió en mi carrera y el deseo que yo tenía de ser campeón del mundo. Fue muy especial que gente de diferentes nacionalidades quiera que la Argentina sea campeón del mundo. Agradezco a mi familia por haberme acompañado en toda mi carrera. Sin ellos no podría haber sido posible el recorrido", había agregado para exponer su gratitud.

Lionel Messi volvió a explicar su ausencia en el amistoso en Hong Kong

Tras su ausencia en el partido amistoso con Hong Kong en la gira con Inter Miami por China y que despertó el enojo de muchos, de manera sorpresiva Lionel Messi irrumpió las redes para enviarle un mensaje a los fanáticos explicando nuevamente por qué no pudo jugar.

Ahora, se difundió un breve video del capitán de Las Garzas de estilo casero donde se lo ve frente a la cámara parado explicando su ausencia ya que en el último tiempo leyó y escuchó “muchísimas cosas después de lo que pasó en el partido de Hong Kong”, por eso “he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas”.

“Como todo saben siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos, y escuché que no quería jugar por temas políticos y muchas de otras cosas que no tiene nada que ver”, comenzó explicando y agregó: “Si hubiese sido así, directamente no hubiera viajado ni a Japón y no hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones. Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana, y linda con China, he hecho muchísimas cosas tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó ir tanto con Barcelona y la Selección argentina”.