El círculo íntimo de Messi, durísimo con Barcelona: "Está destrozado" 

"También porque querían hacerlo quedar mal diciendo que si el volvía a Barcelona era porque es su decisión no volver, y no es verdad", agregó.

Luego recordó lo que sucedió hace dos años, cuando dejó el club: "Hoy se tiene esa sensación, el desgaste ya es muy grande, no vale la pena estirarlo más, para que estirar un sin sentido". Y luego les deseó que "ojalá la vida nunca les cobre lo que Leo está sufriendo".

En otro pasaje de las historias publicadas, Alessandro, aclaró que en las próximas horas, Messi "explicará en unos momentos y dará su versión".

"Se trabajó muy duro por parte de todos doce meses y él hizo muchos sacrificios que al final, no sirvieron para nada. No es problema de dinero, es de confianza. No prometas algo que no puedas cumplir y menos al mejor de todos los tiempos", concluyó.

Aseguran que Messi ya definió su futuro: cuándo sería presentado

Tras varias idas y vueltas y pensar que finalmente regresaría a Barcelona, el futuro de Lionel Messi estaría definido y no sería en el viejo continente: según trascendió, el argentino desembarcaría en la Major League Soccer (MLS), la principal liga del sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá, para vestir la camiseta en el Inter de Miami.

Según informó el periodista Sebastián Quadrelli, el equipo dirigido por David Backhman, tiene “un proyecto muy ambicioso que vas más allá del nivel deportivo que convenció a Leo y su entorno que ir allí es la mejor decisión para este momento de su carrera”.

El Inter Miami, que fue avanzando a paso firme y en silencio, le habría ofrecido un contrato por dos años, con la posibilidad de extenderlo por uno más. Con la llegada del rosarino a Estados Unidos, los ojos del mundo estarán puestos en dicho país, justamente porque será e organizador de la Copa América 2024 y el Mundial 2026.