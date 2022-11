Las frases más célebres de Diego Maradona que todos usamos

Y algunas de sus frases se convirtieron en un sello maradoniano y los argentinos las empezamos a adaptar como “refranes” que las usamos en la cotidianidad.

Las frases célebres de Maradona que usamos en la cotidianidad

"Se le escapó la tortuga"

La frase nació a partir de una historia con el exembajador de Estados Unidos, James Cheek, cuando el diplomático mandó a buscar la mascota de su hijo que se perdió en un predio que estaba pegado a la casa de Guillermo Coppola, exmanager de Maradona.

Según contó el propio representante, una noche, después de salir juntos, y llegaron a la casa, se encontraron con un gran tumulto de gente de seguridad y se encontraron con la escena de tanto revuelo y le confirmaron lo que estaban buscando.

Dos días después, Maradona le pidió a Coppola que lo acompañe al estacionamiento, y vieron algo en el piso del garaje. “’Pisé algo que no era firme, lo levanté con la derecha y le pegué un zurdazo. ¡Era la tortuguita de Cheek!'", relató Coopola que le había comentado el astro del fútbol. La frase fue usada también por el exfutbolista en muchas ocasiones y se hizo un clásico en la sociedad. Julio Grondona, expresidente de la AFA, y Daniel Passarella, exfutbolista argentino, fueron destinatario de ella en alguna ocasión.

"Me cortaron las piernas"

La dijo en el Mundial de 1994, tras ser suspendido por consumo de efedrina y quedar afuera de la Copa luego de un control antidoping. En una entrevista dada a los medios momentos después de conocerse que sería expulsado de la competencia, Diego graficó de la manera más brutal lo que sintió él y millones de argentinos que lo miraban en la pantalla y sintieron que, desde aquel momento, el sueño del Mundial se desvanecía.

Tras su expulsión la Selección dirigida por Alfio “Coco” Basile clasificó a octavos de final, pero el efecto de la salida del 10 le pasó factura y quedó afuera con Rumania. Decenas de historias se tejieron desde entonces sobre una supuesta venganza de la FIFA y aquella enfermera estadounidense que irrumpió en el campo de juego para seguir de cerca a Maradona hasta el control en los vestuarios. Lo cierto es que, desde entonces, su frase es de uso corriente para describir cualquier evento dramático inesperado que nos deja fuera de carrera.

Maradona: "Me cortaron las piernas"

"Lástima no se le tiene a nadie, maestro"

La frase la pronunció durante un programa de televisión “El Equipo de Primera”. El Diez se lo dijo al exfutbolista José Sanfilippo, quien discutía con el técnico Héctor “El Bambino” Veira cuestionando a la Selección tras la goleada de Colombia en las Eliminatorias de 1994.

"LÁSTIMA A NADIE, MAESTRO"

"Lo espero en Segurola y Habana 4310, séptimo piso"

En 1995, Maradona volvió al futbol tras la sanción de 15 meses que le decretó la FIFA luego del Mundial de Estados Unidos 94. Durante el encuentro frente a Colón, que volvía a jugar en Primera tras más de diez años en el ascenso, Boca le ganó al conjunto santafesino pero sobre el final tras una fuerte infracción de Claudio Caniggia a Dante Unali, Julio Cesar “Huevo” Toresani salió en defensa de su compañero e increpó a Cani, lo que provocó la intervención de Diego. Como resultado el árbitro Francisco Lamolina lo expulsó.

Ya con la victoria xeneize, Toresani habló en televisión, en la zona de vestuarios, sobre aquel momento vivido en el campo de juego: "A mí me echó Maradona. Me gustaría tenerlo enfrente haber si me dice lo que me dijo en la cancha. Lo iría a buscar hasta la casa". Como contra respuesta, el excapitán argentino le dijo esa frase al Huevo con intensión de pelear “mano a mano”.

Segurola y Habana: La pelea de Maradona con Toresani en su vuelta a Boca | Planeta Gol

"Te lo juro por Dalma y Giannia"

La frase la empezó a repetir desde el nacimiento de sus las hijas Dalma y Gianinna que tuvo con Claudia Villafañe en 1987 y 1989.

"La pelota no se mancha"

La frase fue dicha por el Diez en el 2001, durante su discurso en el partido de despedida en la Bombonera. “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué”, es lo que antecede a la famosa frase.

MARADONA:"La Pelota No Se Mancha"

"Con el perdón de las damas, que la chup… y la sigan chup…"

Cuando era DT de la Selección Argentina, durante los partidos por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica era criticado por la difícil clasificación. La dijo después del partido entre Argentina y Uruguay donde se jugaban la clasificación para certamen mundialista de 2010. El equipo clasificó y con un gran desahogo la dijo durante la conferencia de prensa.

MARADONA (Que la chupen y la sigan mamando)

"La tenés adentro"

Fue dirigida al periodista Juan Carlos Pasman, uno de los tantos críticos de su tarea como DT de la Selección, tras la clasificación al Mundial de 2010.