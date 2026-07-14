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14 de julio de 2026 Inicio

La Embajada británica intentó calmar los ánimos a horas de la semifinal con Argentina: "El horno no está para bollos"

La sede diplomática del Reino Unido en Buenos Aires difundió un supuesto memo interno en sus redes sociales que contiene una serie de indicaciones referidas al encuentro que se disputará en Atlanta este miércoles.

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Embajada de Reino Unido en Buenos Aires.

Embajada de Reino Unido en Buenos Aires.

La Embajada de Reino Unido en la Argentina difundió este martes un supuesto memo interno en sus perfiles digitales con normas de conducta frente al inminente choque futbolístico entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en un intento por llevar tranquilidad y ponerle humor al cruce.

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La publicación intenta calmar los ánimos ante un encuentro cargado de simbolismos, ya sea por la ocupación británica en las Islas Malvinas o por la histórica rivalidad futbolística que existe entre ambos países desde aquel enfrentamiento de 1966, cuando Antonio Rattín fue expulsado en el estadio Wembley y se sentó en la alfombra roja reservada para la Reina Isabel II.

A través de la cuenta oficial de Instagram, el responsable de las comunicaciones de la dependencia bromeó sobre la dificultad de su tarea, adjuntó el documento recibido con las reglas a seguir y delegó la interpretación del mensaje en los seguidores.

"Dear British Embassy's Community Manager: de cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada", indica el texto. Luego detalla la primera regla: "En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto".

Para un eventual triunfo rival, exige: "En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes".

Sobre el contenido gráfico para internet, el documento aclara una política específica: "El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, 'the oven is not ready for buns' (el horno no está para bollos)".

La comunicación oficial culmina con una firma irónica, adjudicada a la Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en la Copa del Mundo.

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