Keir Starmer llamó a las otras naciones del Reino Unido a apoyar al equipo de Thomas Tuchel, a la vez que la ministra de Asuntos Exteriores recalentó la cuestión Malvinas en la previa del partido.

El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, llamó a los hinchas de Gales y Escocia a apoyar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 ante la Selección argentina , a la vez que el gobierno británico volvió a calentar la previa con la cuestión Malvinas .

Escocia quedó eliminada del torneo en la fase de grupos y, aunque tradicionalmente existe una fuerte rivalidad entre los aficionados escoceses e ingleses , Starmer hizo un llamado a las otras naciones de origen para que apoyaran a los Tres Leones.

El martes, un portavoz de Downing Street, consultado sobre si el primer ministro quería que los escoceses apoyaran a Inglaterra el miércoles, respondió: "El Primer Ministro espera que todos apoyen al equipo de Inglaterra mañana cuando nos enfrentemos a Argentina. Él tiene muchas ganas de ver el partido" .

Starmer planea declarar un feriado nacional en Inglaterra si el equipo gana el torneo . Se espera que asista a la final en Nueva Jersey si Inglaterra avanza, en lo que sería su último viaje durante su mandato en el número 10 de Downing Street.

El gobierno británico recalienta la cuestión Malvinas en la previa de Argentina - Inglaterra

Las declaraciones de Starmer se produjeron después de que Yvette Cooper, la ministra de Asuntos Exteriores, le dijera a Argentina que se concentrara en el fútbol y no en las Islas Malvinas, en un mensaje al canciller Pablo Quirno, quien expresó en una nota en La Nación que los habitantes del archipiélago habían sido "implantados artificialmente.

"La posición del Reino Unido sigue siendo la misma. Las Malvinas son británicas y tienen derecho a la autodeterminación. Esa sigue siendo la posición, se mantiene absolutamente inalterada. Sé que de repente hay mucha atención puesta en todo esto otra vez, pero en realidad deberíamos concentrarnos en el partido de fútbol —eso es lo importante esta semana— y no distraernos con cosas que simplemente no han cambiado y que tampoco van a cambiar. Así que concentrémonos en el fútbol", sostuvo Cooper.

Por su parte, el portavoz oficial del Primer Ministro expresó a comienzos de la semana que "los habitantes de las Malvinas son británicos con derecho a determinar su propio futuro".