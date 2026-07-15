En Vivo
15 de julio de 2026 Inicio

El primer ministro británico pidió que galeses y escoceses hinchen por Inglaterra contra Argentina

Keir Starmer llamó a las otras naciones del Reino Unido a apoyar al equipo de Thomas Tuchel, a la vez que la ministra de Asuntos Exteriores recalentó la cuestión Malvinas en la previa del partido.

Por
El primer ministro saliente del Reino Unido

El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, convocó a otras naciones británicas a hinchar por Inglaterra.

Mick Jagger apareció con la camiseta de la Scaloneta.
Te puede interesar:

¿Justo ahora? Mick Jagger apareció con una camiseta de la Selección argentina

Escocia quedó eliminada del torneo en la fase de grupos y, aunque tradicionalmente existe una fuerte rivalidad entre los aficionados escoceses e ingleses, Starmer hizo un llamado a las otras naciones de origen para que apoyaran a los Tres Leones.

El martes, un portavoz de Downing Street, consultado sobre si el primer ministro quería que los escoceses apoyaran a Inglaterra el miércoles, respondió: "El Primer Ministro espera que todos apoyen al equipo de Inglaterra mañana cuando nos enfrentemos a Argentina. Él tiene muchas ganas de ver el partido".

Algunos escoceses apoyaron sucesivamente a Croacia, Ghana, Panamá, la República Democrática del Congo, México, Noruega y ahora Argentina a medida que Inglaterra avanzaba hacia la semifinal.

Starmer planea declarar un feriado nacional en Inglaterra si el equipo gana el torneo. Se espera que asista a la final en Nueva Jersey si Inglaterra avanza, en lo que sería su último viaje durante su mandato en el número 10 de Downing Street.

El gobierno británico recalienta la cuestión Malvinas en la previa de Argentina - Inglaterra

Las declaraciones de Starmer se produjeron después de que Yvette Cooper, la ministra de Asuntos Exteriores, le dijera a Argentina que se concentrara en el fútbol y no en las Islas Malvinas, en un mensaje al canciller Pablo Quirno, quien expresó en una nota en La Nación que los habitantes del archipiélago habían sido "implantados artificialmente.

"La posición del Reino Unido sigue siendo la misma. Las Malvinas son británicas y tienen derecho a la autodeterminación. Esa sigue siendo la posición, se mantiene absolutamente inalterada. Sé que de repente hay mucha atención puesta en todo esto otra vez, pero en realidad deberíamos concentrarnos en el partido de fútbol —eso es lo importante esta semana— y no distraernos con cosas que simplemente no han cambiado y que tampoco van a cambiar. Así que concentrémonos en el fútbol", sostuvo Cooper.

Por su parte, el portavoz oficial del Primer Ministro expresó a comienzos de la semana que "los habitantes de las Malvinas son británicos con derecho a determinar su propio futuro".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Con Diego de bandera: armaron un santuario en Segurola y Habana antes de la semifinal del Mundial 2026

Jimena Barón contó que le robaron en el Mundial 2026.

Le robaron a Jimena Barón en el Mundial 2026: "Sensación de mierda"

la tarotista que acerto el gol de julian alvarez anticipo como saldra argentina ante inglaterra

La tarotista que acertó el gol de Julián Álvarez anticipó cómo saldrá Argentina ante Inglaterra

Embajada de Reino Unido en Buenos Aires.

La Embajada británica intentó calmar los ánimos a horas de la semifinal: "El horno no está para bollos"

Ruggeri puso en juego una camiseta del 86 con un exrival de Inglaterra.

Ruggeri hizo una insólita apuesta con un exjugador inglés de cara a la semifinal

El arquero de la Selección argentina continuará en Aston Villa, pese a los rumores que lo vinculaban a Juventus. 

En la previa de Argentina vs. Inglaterra, revelaron dónde jugará el Dibu Martínez tras el Mundial

últimas noticias

Victoria Villarruel y una nueva diferencia con el Gobierno.

Villarruel se distanció de la postura probritánica de Monteoliva en la previa del partido: "Piratas usurpadores"

Hace 17 minutos
La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Hace 28 minutos
Aumentaron los boletos de 104 líneas de colectivos del AMBA: cómo quedaron las tarifas

Aumentaron los boletos de 104 líneas de colectivos del AMBA: cómo quedaron las tarifas

Hace 59 minutos
El dólar oficial retrocede tras haber alcanzado su pico del año.

El dólar se desinfla por primera vez en semanas y cae por debajo de los $1.500

Hace 1 hora
Jimena Barón contó que le robaron en el Mundial 2026.

Le robaron a Jimena Barón en el Mundial 2026: "Sensación de mierda"

Hace 1 hora