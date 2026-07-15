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15 de julio de 2026 Inicio

Diego Maradona, presente: armaron un santuario en Segurola y Habana antes de la semifinal del Mundial 2026

Un grupo de hinchas se autoconvocó en la histórica esquina donde vivió el 10 para dejar banderas y mensajes, en la previa de Argentina contra Inglaterra.

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Segurola y Habana es la histórica esquina donde vivió Diego Maradona.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la esquina de Segurola y Habana se convirtió en un santuario, ya que allí vivió Diego Maradona, la gran figura del triunfo histórico en México 1986 contra el elenco británico.

Mick Jagger apareció con la camiseta de la Scaloneta.
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Durante la medianoche de este miércoles, un grupo de hinchas se acercaron a Villa Devoto, ligada para siempre a la casa del Diez, y comenzaron de llenarlo con un sello bien argentino y cargada de simbolismo: velas encendidas, fotos de Pelusa y una camiseta argentina.

Sin embargo, la imagen que más llamó la atención es una bandera celeste y blanca colgada sobre el cartel de las calles con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, en una previa deportiva que quedó marcada por la historia política y por el que también quedó marcada por la gran actuación de Maradona en México 86, cuatro años después de la guerra.

La Selección jugará este miércoles frente a Inglaterra por la segunda semifinal de la Copa del Mundo y volverán a enfrentarse en un partido cargado de antecedentes, entre ellos el cruce de México 1986, cuando Maradona marcó la Mano de Dios y el Gol del Siglo en el estadio Azteca. Además, será el primer choque de Lionel Messi frente a los ingleses en 20 años de cerrera con la camiseta celeste y blanca.

El vencedor de esta instancia se enfrentará a España que ganó su duelo ante Francia este martes por 2 a 0. La final se jugará el domingo 19 a las 16 en Nueva Jersey. Por su parte, el encuentro por el segundo y tercer puesto se disputará el sábado a la misma hora, en Miami, que ya tiene confirmado a Francia.

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: "Lo dijo siempre"

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 que jugará la Selección argentina, Claudia Villafañe, quien estaba casada con Diego Armando Maradona cuando enfrentó a Inglaterra en el estadio Azteca en México 1986, recordó la opinión que tenía la leyenda del fútbol sobre Lionel Messi y descartó cualquier polémica comparación.

"Diego lo dijo siempre... Diego decía que (Messi) era mejor que él, así que lo apoyamos desde todos lados", apuntó la empresaria al ser consultada por LAM y aseguró que el acompañamiento al rosarino trasciende lo deportivo.

La mamá de Dalma y Gianinna describió: "Cuando llora, lloramos; cuando se ríe, nos reímos; y estamos con él a muerte, con su familia y apoyándolo siempre. Y él sabe que es así".

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