¿Justo ahora? Mick Jagger apareció con una camiseta de la Selección argentina El video del cantante inglés pertenece a las semanas previas al certamen, por lo que "la maldición" parece haberse terminado. Por Agregar C5N en









Mick Jagger apareció con la camiseta de la Scaloneta.

El cantante Mick Jagger apareció con una camiseta de Argentina semanas antes del inicio del Mundial 2026 y vaticinó que el equipo iba a llegar a semifinales. A la imagen la reflotaron con la clasificación dada, pero los hinchas argentinos comenzaron con una frase popular: “Anulo mufa”.

Todo ocurrió en la previa del torneo, cuando el músico recibió una camiseta oficial de la Selección argentina con su apellido estampado en la espalda. Luego decidió lucirla y dejó un pronóstico que rápidamente llamó la atención.

| CAGAMOS: MICK JAGGER ANTICIPÓ QUE ARGENTINA SERÁ SEMIFINALISTAS



Mick Jagger recibió la camiseta de la Selección de Argentina y dijo que la Scaloneta llegará mínimo a semifinales del Mundial 2026; al ser consultado sobre el futuro campeón, el líder de los Rolling Stones… pic.twitter.com/kx72nWYwi8 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 26, 2026 “Definitivamente van a llegar a las semifinales”, aseguró durante una entrevista con un periodista argentino. Y agregó otro comentario que generó pánico: "Tengo mi camiseta para ir al Mundial".

Por qué Mick Jagger es catalogado como "mufa" Más allá de ese respaldo, el líder de los Rolling Stones también recordó una experiencia que vivió siguiendo al combinado nacional. “Tengo algunos otros realmente malos. Estuve en las eliminatorias, Inglaterra, Argentina, cuando David Beckham fue expulsado en Francia. Saint-Étienne, yo estaba allí”, sumó.