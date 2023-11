La sensible baja que tendrá River para jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga

Martín Demichelis no podrá contar con Miguel Borja para jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga

De este modo, Martín Demichelis pierde una alternativa ofensiva en el diseño del equipo que el fin de semana va a jugar contra Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa, el próximo domingo.

Pensando en la próxima ronda, el plantel, que hoy tuvo descanso tras el entrenamiento del lunes, volverá al trabajo recién este miércoles en el predio de Ezeiza de cara a la concentración del viernes, previo al viaje a Córdoba para su próximo compromiso.

Gol de Borja a Platense Télam

Para este encuentro, Demichelis va a recuperar a su capitán Enzo Pérez, quien ya cumplió la fecha de suspensión. Además, se espera el alta médica para Gonzalo “Pity” Martínez, quien hace dos semanas sufrió una distensión muscular en el sóleo.

Por otra parte, será una incógnita el equipo que elegirá el entrenador en virtud de los malos funcionamientos de los últimos tres partidos, donde cayó ante Huracán y Central y empató sin goles ante Instituto perdiendo la chance de ser el primero del grupo.

En cuanto a Belgrano, el rival del fin de semana, será el segundo cruce ante el equipo cordobés desde que asumió Demichelis ya que el primer partido que jugaron fue por la segunda fecha de la LPF- con derrota para River por 2 a 1.

Cuántos partidos se perderá Miguel Borja

Con el desgarro en el aductor derecho, Miguel Ángel Borja quedará marginado de las canchas por aproximadamente 20 días.

borja lesion.jpg

Por lo tanto, no solo no podrá jugar los cuartos de finales de la Copa de la Liga, sino que también, en caso de clasificar, no podrá estar en semifinales que se jugará una semana más tarde (en la semana del 10 de diciembre) y la final será el 17 de diciembre.

Además, está en duda la presencia del Colibrí en la final del trofeo de campeones del 22 o 23 de diciembre.