La revelación de Enzo Pérez que alarmó a River tras el Superclásico con Boca

Enzo Pérez River Enzo Pérez festeja tras la victoria de River sobre Boca. Télam

El contrato de Pérez con el Millonario vencerá en diciembre de este año y se desconoce lo que será de su futuro, por lo que las especulaciones después de su sorpresiva revelación crecieron y preocupa a los hinchas de River, que si bien esto no empañó el triunfo con Boca, no pasó desapercibido en las redes sociales.

Luego del partido, el mediocampista se subió a uno de los alambrados del estadio para acercarse a la hinchada del Millonario y festejar en una de las imágenes más destacadas posteriores al encuentro en el que River profundizó su buen momento en la Liga Profesional ya que se encuentra puntero con 37 puntos.

https://twitter.com/TyCSports/status/1655433137122418689 ¿EL ÚLTIMO SUPERCLÁSICO EN EL MONUMENTAL PARA ENZO?: SU RESPUESTA



El capitán de #River se refirió a la posibilidad de que el triunfo por 1-0 ante #Boca pueda significar su último clásico en condición de local.



@PasoaPaso @MatiPelliccioni pic.twitter.com/IgziyybMjY — TyC Sports (@TyCSports) May 8, 2023

Enzo Pérez: "Lo que hizo Palavecino no estuvo bien"

El mediocampista central y capitán de River, Enzo Pérez, remarcó que su compañero Agustín Palavecino cometió un error al festejar el gol de Miguel Borja en la cara de los jugadores de Boca, que luego reaccionaron y se generó una pelea entre ambos planteles.

"Hablamos bastante con Chiquito y también con Figal, que son los más grandes de Boca. Hubo muchísima gente que se metió de los dos lados: cuerpo técnico, jugadores que no estaban en la convocatoria. Es difícil ahí. Creo que para el espectáculo no está bueno. Obvio que lo que hizo Palavecino no está bien", explicó el capitán del Millonario.

Durante la conferencia de prensa posterior al Superclásico, Pérez aprovechó para apuntar hacia los dichos de Nicolás Figal, defensor de Boca, que había asegurado que "iremos a hacer un buen partido al gallinero", luego del triunfo 3-1 sobre Racing en la Bombonera, por la Liga Profesional.

"Siempre decimos que de los errores se aprende, como dije anteriormente con nuestros errores y virtudes, siempre hablamos dentro de la cancha y no de antemano. No está bien de ninguno de los dos lados porque no es la imagen que tenemos que dar para el afuera", aclaró el volante de 37 años.