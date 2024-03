La respuesta irónica de Juan Román Riquelme a Javier Milei

Riquelme no dudó a la hora de contestarle a Milei.

Tras la polémica declaración del jefe de Estado, este lunes llegó la contestación de JRR desde Paraguay, donde se encuentra debido a que presenciará el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2024.

"Imaginate que yo tengo mucho trabajo donde me toca estar hoy, no me quiero imaginar lo que le toca a él. Le deseo que le vaya muy bien, que pueda lograr todo lo que él sueña y que nuestro país pueda salir adelante", fue el comienzo de la explicación del 10.

En la misma línea, durante una entrevista en DSports, Riquelme largó una ironía contundente: "Siempre deseo que al que le toque conducir le vaya de la mejor manera. Y le deseo al presidente que logre todos los sueños que tiene y que la gente viva un poco mejor. Que el presidente se acuerde de mí y que sepa mi nombre para mí es un montón. Soy un ciudadano más”.

Qué dijo Riquelme sobre la Copa Sudamericana

Copa Sudamericana Boca buscará su tercera consagración en la Sudamericana. Conmebol

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, palpitó el sorteo de la Copa Sudamericana y aseguró que un buen desempeño del equipo en el certamen es "llegar a la final", mientras que afirmó que el delantero Edinson Cavani es "el extranjero más importante de todos los tiempos".

"La previa de un sorteo es maravillosa. Nos toca estar este año en la Sudamericana, lo hacemos con mucha ilusión. El equipo que nos toque nos va a competir, va a ser duro y nosotros tendremos que estar preparados para intentar jugar todos los partidos, como hemos hecho el año pasado en la Copa Libertadores", expresó Riquelme en declaraciones a D-Sports Radio.

"El año pasado nuestro objetivo era llegar a la final: lo logramos. Queríamos ganar esa final. Competimos de la mejor manera y nos tocó no poder ganar, pero para nosotros siempre está la ilusión de llegar al último partido", aseguró el 10.