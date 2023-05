La provocadora frase de un ex Racing sobre la crisis en Independiente

El actual futbolista del Southampton no reparó al asegurar, en diálogo con DSSports, que “ellos tendrán los problemas que tienen. Como jugador e hincha de Racing, por mí que se vayan a la B. No me molestaría si se van, ni las deudas o los problemas que tienen. No es algo que me incumba. Como jugador de Racing, que se vayan tranquilos”.