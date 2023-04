Maratea lanzó la colecta para salvar a Independiente: "Puedo manejar u$s20 millones sin que falte un peso"

En la misma línea, Maratea contó que esta operación es posible gracias a la creación de un fideicomiso, cuyo objetivo es el de, según remarcó, "pagar deudas puntuales del club, o al menos las más urgentes".

Tras verse envuelto en una serie de cuestionamientos por la transparencia de sus colectas, respondió: "Hay momentos donde la trazabilidad se pierde y es cuando pago. No sé si es tan difícil no robar plata, yo tengo plata enfrente y no la toco. Puedo manejar u$s20 millones sin que haya problemas y sin que falte un peso". Asimismo aclaró que la plata no pasará por el club ya que, como él es el único fiduciante, tendrá el 100% de su manejo.

También explicó que el fideicomiso tiene asignado por lo menos un 5% para gastos administrativos. El influencer informó que hay ciertos gastos que deben pagarse, como los honorarios de los abogados, contadores y auditores que se contrataron para esta ocasión. "El que confía, que confíe, yo respeto la confianza que la gente me da", cerró.

Una vez finalizada la conferencia de Maratea, fue el turno del ídolo del Rojo, Pepe Santoro. El exjugador le agradeció enormemente el gesto al influencer. "Con esta posibilidad uno se siente orgulloso, así que le digo a los hinchas 'quédense tranquilos, haremos hasta lo imposible'.