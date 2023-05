Santiago Maratea explotó tras recibir amenazas y realizó un durísimo descargo

Colecta Santiago Maratea Pepe Santoro Independiente 27 abril 2023 Santiago Maratea tiene el apoyo de Pepé Santoro. Télam

En primer lugar, hizo mención a cómo reaccionarían otras personas en su lugar. Luego, siempre polémico, agregó: "A mí me chupa la pija, no estoy con ataques de ansiedad, tampoco ataques de pánico, ni lo voy a estar. No me da miedo que me amenacen de muerte porque cinco forros me manden la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Si tienen tiempo y se pueden organizar, vengan a mi casa y me chupan bien la p...".

Continuando con su descargo, Santiago Maratea buscó ser claro: "Importante aclaración: esto no va dirigido a la gente de Racing. Me la rebanco que vengan, que me tiren de todo, que me quieran hacer mierda. Es parte del folklore. Me cago de risa. Hasta en algún punto me sirve. Esto va dedicado a otro tipo de personas".

Colecta Santiago Maratea Independiente 27 abril 2023 A pesar de su conferencia de prensa, algunas personas siguen sin comprender. Télam

"Siempre que hacemos una colecta, atrás hay una polémica. Desde la primera que hicimos, que terminó presa una funcionaria del PRO. Solucionamos un problema que generó la ineficiencia de un grupo de personas que ni siquiera pueden admitir que fueron ineficientes", explicó el fideicomisario de la colecta para Independiente.

Por otro lado, hizo mención a quienes lo cuestionaron por quedarse con el 5%: "Yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta en el quinto forro del orto. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados". Con esto último, atacó directamente a todos los que cuestionan su forma de ser.

Para finalizar, Santiago Maratea habló específicamente sobre quiénes lo critican: "Se divide en cuatro grupos: la gente que trabaja en medios y está ensobrada, recibe plata para hablar mal o bien de algo; los que no están ensobrados, pero hablan según los que le dicen lo que reciben el sobre, para mí son los más pelotudos; la gente que envidia y la gente a la que le caigo mal".