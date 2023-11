La prohibición que Beckham le hizo a su hija y que involucra a Messi

“Encontré un amiguito en el campo. Y no Harper Seven, lo siento, no podemos quedárnoslo. Tenemos suficientes G.O.A.T ahora mismo”, posteó el dueño del Inter Miami.

Claro, GOAT hace referencia al acrónimo “great of all times”, que quiere decir el más grande de todos los tiempos en inglés. Que, obviamente, es un apodo común para llamar a Lionel Messi.

Le preguntaron a Marcelo Bielsa cómo parar a Lionel Messi y su respuesta fue tajante

La próxima semana Uruguay visitará a Argentina en la Bombonera en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y su DT, Marcelo Bielsa, aseguró que “no hay una fórmula para parar a Lionel Messi”.

El argentino, fiel a su estilo, reconoció en conferencia de prensa: “Creo que alguna vez habrá que preguntarle a él qué sería lo conveniente para que no juegue bien”.

A la vez, Bielsa disfrazó su tajante frase de elogio y opinó que el hecho de “que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca va a mantener más vivo el fútbol”.

El exentrenador de Newell’s sabe que Argentina es el campeón mundial y llega invicto a la quinta fecha de Eliminatorias, por lo cual evaluó su vaticinio del partido: “Yo no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación y al revés”.

“Si decididamente no pensamos en tratar de jugar, si solamente pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido”, cerró.

Salió a lista de los convocados de la Selección argentina para los clásicos ante Uruguay y Brasil

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este viernes la lista de 28 jugadores convocados para los partidos que se disputarán frente a Uruguay, el jueves 16 de noviembre en la Bombonera, y frente a Brasil, el martes 21 en el Maracaná de Río de Janeiro.

La Scaloneta se presentará en la cancha de Boca debido a que el Monumental está ocupado con diversos espectáculos musicales.

Messi, último ganador del Balón de Oro para su octavo reconocimiento, dirá presente una vez más en el campeón del mundo luego de su rutilante actuación en el 2-0 ante Perú, en Lima, por la cuarta fecha de la competición que el equipo argentino lidera con puntaje ideal (12) y cierta comodidad.

La lista diseñada por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, confirmada por la AFA, también contempla las vueltas de los campeones en Qatar 2022 Di María y Dybala, más la de Lo Celso, ausente en esa Copa del Mundo por lesión. El gran ausente de la nómina es el delantero de Manchester United, Alejandro Garnacho.

Hubo dos sorpresas en la lista que presentó Scaloni: Pablo Maffeo y Francisco Ortega. El primero es defensor, nació en Barcelona y juega en Mallorca, hijo de padre italiano y madre argentina. El segundo juega de lateral izquierdo, surgió en las inferiores de Vélez y este año se sumó al Olympiakos FC de Grecia.