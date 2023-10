El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Allianz Arena de San Pablo, una cancha de campo de juego que no es de pasto natural, sino de césped sintético. “Me preocupa simplemente que es sintético y no césped natural... Es un poco raro que a esta altura de la vida estemos hablando que un equipo de fútbol tiene cancha de sintético. La Conmebol o la FIFA deberían decir 'o híbrido o césped natural', porque esto es fútbol. Para el césped sintético está el hockey”, sostuvo el arquero de Boca, Sergio Romero, tras la ida en La Bombonera.