La polémica declaración de Gonzalo Peillat: "Me hacen pensar qué tomé una buena decisión"

El defensor de 31 años, que es una de las figuras del conjunto alemán, explicó su situación: "Cada uno es dueño de su vida y toma las decisiones que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera: ganamos una medalla olímpica, que creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que dicen me hacen pensar qué buena decisión tomé al final del día”.

Por último, Peillat brindó detalles sobre el vínculo que mantiene con Argentina: "Es el mismo, no cambió para nada, voy siempre, ya que mis amigos y familia viven ahí. En cuanto a la vida no cambió nada, el tema son las diferencias en cuanto al deporte, que en su momento se dijeron y se dejaron a un lado. Uno tiene que tomar decisiones y yo la tomé; si no le gustó a la gente, no le gustó es así”.

La tristeza de Cachito Vigil: "Tengo un nudo en la garganta"

El histórico entrenador de Las Leonas, Sergio Vigil, cumple el rol de comentarista en las transmisiones de Claro Sports de los Juegos Olímpicos de París 2024. Una vez que Gonzalo Peillat convirtió el gol contra Argentina, Cachito explicó su sensación: "Durísimo, tengo un nudo en la garganta, después de gritar tantos goles de Gonza, verlo con el gol alemán, no puedo decir más nada".