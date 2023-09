La polémica confesión de Beligoy sobre los árbitros: "Si veo algo que no me gusta..."

Federico Beligoy "Si veo algo que no me gusta o los árbitros están haciendo mal, y los puedo ayudar, los llamo"

El arbitraje del fútbol argentino ha estado en el ojo de la tormenta y desde la llegada del VAR no ha solucionado las polémicas que se generan fin de semana tras fin de semana en cada fecha.

Durante una entrevista en ESPN, el exreferí reconoció que "cuando lo creo conveniente” interviene durante los encuentros: “Hablo con los árbitros en el entretiempo. Soy el responsable. Si veo algo que no me gusta o están haciendo mal, y los puedo ayudar, los llamo. A veces me atienden y a veces no”.

Si bien Beligoy dejó en claro que “no es algo sistemático”, reconoció que lo ha hecho sobre todo “con el tema de inseguridad, suspensión de partidos o cuando veo que están en otra cancha”.

Consultado por las polémicas del rendimiento del arbitraje argentino defendió a sus colegiados: “Esto es el fútbol argentino. Tenemos tecnología de punta, árbitros capacitados, tenemos el mejor fútbol de mundo. Somos campeones del mundo”.

Los candidatos para dirigir el Superclásico

Federico Beligoy también habló de los nombres que surgieron para ser los candidatos a dirigir el Superclásico.

A la espera de la designación oficial, aseguró que existen cuatro jueces que tienen chances para impartir justicia en el Boca y River, que se jugará en La Bombonera el próximo 1 de octubre, aunque no será el único clásico de la fecha 7, ya que se jugarán todos los cruces interzonales.

“Hay cinco candidatos para dirigir el Superclásico”, aseguró el Director Nacional del Arbitraje, que nombró a cuatro y se encargó de descartar a Darío Herrera, el elegido para las últimas tres ediciones.

En ese contexto ponderó los apellidos de Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, fueron los primeros nombres que Beligoy dio en charla con el programa Equipo F y también agregó a Nicolás Ramírez y Fernando Echenique.

