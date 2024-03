La obsesión del técnico de Boca por la táctica: se comparó con Gambito de Dama

"Voy a contar una anécdota: una vez hablando con Gabi Heinze, me recomendó mirar la serie ‘Gambito de dama’. Cuando miraba a la chica que era una crack del ajedrez, se acostaba y miraba las piezas arriba del ajedrez. A mí me pasa a veces con los muchachos ", explicó el DT en radio Rivadavia (AM 630).

"Lo mejor es imaginarme el entrenamiento que voy a hacer al otro día, las tareas, las rotaciones, cómo hacer los cambios o el plan de partido. En vez de leer un libro, me voy a dormir pensando en eso. A veces hasta me llevo la libreta para que si se me ocurre algo, lo anote y no se me pase", describió el técnico de 45 años.

Por último, Martínez resaltó que intenta inculcarle a los hijos la pasión por el trabajo que realiza: "No cambio nada de lo laboral si pone en riesgo mi familia. Esa es la mejor manera de transmitirle a mis hijos que si uno trabaja sobre lo que lo apasiona, al final siempre va a lograrlo".

Boca visita a Unión en Santa Fe con dos cambios

Boca, quinto en su zona con 13 puntos, visitará este miércoles a Unión de Santa Fe, séptimo a una unidad del Xeneize, en el marco de la novena fecha del grupo B de la Copa de la Liga 2024.

Diego Martínez realizaría dos cambios, ya que volvería a darle lugar a Lucas Blondel y Cristián Lema que se meterían en el once en lugar de Luís Advíncula y Jorge Nicolás Figal.