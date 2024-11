La mala racha de Bareiro en River: de no marcar goles a hacer penales en contra

El triunfo de River sobre Banfield por 3 a 1 en el Monumental , trajo un gran alivio para el hincha del Millonario, pero una preocupación para el cuerpo técnico local. Es que uno de sus últimos refuerzos no encuentra el nivel y su paso por el equipo de Núñez ya es una decepción. Se trata de Adam Bareiro, el delantero que llegó de San Lorenzo con promesas de gol, todavía no convirtió y, ahora, además comete penales infantiles.

Los primeros partidos con la banda roja, con Martín Demichelis en el banco, ilusionaron a más de un riverplatense, por su entrega y coraje en la cancha. Pero con el correr de los encuentros, el ex-Rayados de Monterrey comenzó a perder terreno, en base a la poca participación en el juego y la falta de efectividad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1852844544066212047&partner=&hide_thread=false PENAL PARA BANFIELD.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YyW3VuTKg1 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2024

El atacante no sólo no encajó nunca en el andamiaje riverplatense, sino que tampoco pagó con goles su contratación: lleva 12 partidos en River y todavía no pudo convertir su primer tanto. Desde que asumió Marcelo Gallardo, el ex-San Lorenzo, que le llegó a pedir al entrenador de la Selección paraguaya, Gustavo Alfaro, que no lo convoque para ponerse a punto, jugó sólo cinco encuentros como titular.

El debut del Muñeco con Huracán, la ida ante Talleres por Copa Libertadores, y los encuentros con equipo alternativo frente a Gimnasia, Boca y Defensa y Justicia. Después, solo sumó un minuto desde el banco de suplentes en la revancha con la T, poco más de 20' en la vuelta frente a Colo Colo y lo propio en la ida y la vuelta contra Atlético Mineiro, en la dolorosa eliminación por Copa.

En la 20° fecha frente a Banfield, no sólo no convirtió nuevamente, sino que cometió un penal infantil que puso en peligro la necesitada victoria del Millonario por la Liga Profesional. Los murmullos de la hinchada riverplatense y la cara de Gallardo lo dijeron todo: ¿fue el último partido de Bareiro con la camiseta de River?