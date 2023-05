La loca teoría sobre una de las grandes figuras de la NBA: ¿Jimmy Butler es hijo de Michael Jordan?

De entrada, cuando lo escuchas, parece más una teoría loca, imposible de creer, pero cuando uno bucea en las coincidencias que sostienen el rumor, la duda ingresa sola. La historia salió a la luz en 2016, cuando una publicación del poco creíble sitio Terezowens sostuvo que MJ había tenido un hijo en 1989 que nunca había querido reconocer porque estaba en pleno afianzamiento de su relación con Juanita Vanoy –habían tenido a su primer hijo y estaban por casarse- y, además, no estaba seguro de que fuera suyo. Supuestamente a la madre del jugador se le pagó para que no divulgara el secreto y como a los 13 años se detuvieron los pagos, echó a su hijo de su casa. Algo que podría explicar lo que sucedió con Jimmy, ya que no parece lógico que ella lo haya obligado a abandonar la casa “porque no me gusta el aspecto que tienes”, según la versión oficial.

butler bna Una de las teorías más locas de la NBA: ¿Es Butler el hijo no reconocido de Michael Jordan?

Luego aparecieron más datos –o especulaciones- sobre los parecidos de ambos, en su cuerpo, la cara, la competitividad y hasta la forma de jugar. Después se sumaron situaciones, como el hecho que ambos hayan jugado –y sido figuras- en los Bulls-, que Butler haya dicho primero que no querían que lo comparen con él y después haya tenido encuentros con él, sobre todo a partir de que la marca (Jordan Brand) lo contratara, cuando aún no era una figura. Por último se agrega que nadie de los involucrados haya desacreditado una versión que tuvo potencia hace años y volvió a tomar fuerza en estos playoffs, gracias al alto nivel de Butler, la estrella del nuevo finalista del Este.

Parece difícil que Jordan haya conocido a su madre y acá radica uno de los mayores problemas del rumor. Y, luego, claro, están en las fechas. Jordan estuvo en Houston por aquellos meses, a 40 kilómetros de Tomball, donde vivían los Butler, jugando contra los Rockets (derrota 105-98, pese a los 29 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes y 4 robos de MJ), pero el 3 de febrero de aquel 1989. Pero como Butler no nació de forma anticipada –debería ser sietemesino-, la historia pierde fuerza. Aunque, claro, es necesario seguir con los otros argumentos de aquellos que fortalecen la suposición.

butler bna Michelle Lambert se convirtió en la figura materna que él necesitaba.

El primero es que nadie conoció al padre de Butler. Ni nunca se supo el nombre. Es extraño que nunca se haya hablado, en este caso, del nombre, aunque sea de pila. Ni la madre ni Jimmy se han referido a él. Lo cual deja abierto el caso a elucubraciones.

Por lo pronto, Jimmy no la pasó bien luego de ser echado de su casa. Se la pasaba viviendo en casa de amigos o compañero. Cuando se agotaba el tiempo en una, se iba a otra. Hasta que conoció a su amigo de la vida, Jordan Leslie, y encontró su nuevo hogar. Michelle Lambert, madre de Leslie, se convirtió en la figura materna que él necesitaba. Aquella familia, pese a que no le sobraba nada y ya tenía seis hijos, lo adoptó y crió como uno más. Butler aprovechó esa nueva oportunidad y desde los 15 años se aferró al básquet como una tabla de salvación.

Sin embargo, Jimmy no fue un talento precoz. De hecho, cuando estaba en el secundario, ni siquiera era un jugador destacado de la región. Tuvo suerte, porque un entrenador confió en él: Buzz Williams, veterano coach de Marquette –universidad de División I-, vio algo único. “Jimmy era especial porque había soñado con eso, pese a que ni siquiera había estado en posición de soñar con algo así”, recordó. Entre ambos construyeron una relación muy especial. “Fue una figura paterna y el responsable de introducirme al trabajo duro. Fue bravo y emocional conmigo, me ayudó mucho, por eso lo quiero tanto”, admitió Butler, quien sigue teniendo una gran relación, muy fluida, con su ex coach.

Tras un flojo primer año (5.6 puntos), en el que entendió que era un jugador del montón, dio un salto grande en la segunda temporada (14.7 y 6.4 rebotes), nivel que sostuvo en la tercera. Pero, claro, no eran números ni rendimientos como para soñar en grande. “Nunca nadie entrenó más que él ni vio tantos partidos conmigo como él”, dijo el DT, quien quedó impresionando con la capacidad de absorber conocimientos que tenía Jimmy. Parecida a la que mostró Su Majestad durante su vida.

En la previa del draft, Butler fue a un campus en Portsmouth para un torneo. Ganó todos los partidos y se llevó el MVP. Sin embargo, pese a incrementar su status entre las franquicias, trabajó individualmente con 17 equipos, la mayor cantidad de todos los prospectos del draft. Lo que marca la ética de trabajo y la mentalidad ¿jordanesca? de Jimmy. Es desembocó en que los Bulls tomaran la decisión de seleccionarlo con el #30 de la primera ronda. Algunos creen que, por ser Chicago, en aquella elección tuvo que ver MJ. Dicen que él, desde las sombras, siguió la carrera de Jimmy y apuntaló la decisión de los Bulls, que tenían como hombre fuerte a John Paxson, ex compañero de MJ. Eso dicen, aunque no es tampoco algo muy probable, sabiendo cómo se manejan los equipos…

butler nba Hoy es reconocido como alguien muy especial, un elegido que rinde más en playoffs que en la fase regular.

Además de similitudes muy marcadas en la ética de trabajo, hay que mencionar el espíritu competitivo, incluso con trash talk que tanto identificó a MJ. Hay decenas de anécdotas en la que el 23 les hablaba a los rivales, los amedrentaba y cargaba. Jimmy tiene la misma característica, incluso públicamente. A los 33 años, Butler atraviesa su mejor momento, luego de un par de años, en los Wolves y Sixers, cuando se cuestionó su liderazgo (ídem MJ a principios de los 90, cuando salió el libro Las Reglas de Jordan) y se habló de que era un “líder toxico”.

Es cosa del pasado. Hoy es reconocido como alguien muy especial, un elegido que rinde más en playoffs que en la fase regular, un privilegio reservado para elegidos. En esta postemporada promedia 31.9 puntos (22.9 en la temporada), 55% de campo (54%), 6.4 rebotes (5.9), 5.6 asistencias (5.3) y 2 robo (1.8). No se puede dejar de mencionar que hace justamente hace tres meses estuvo en nuestro país, puntualmente en Buenos Aires. Jimmy aprovechó que no fue elegido para el All Star para hacerse una escapada de tres días. Habitual viajero tal vez se le ocurrió viajar a nuestro país por Messi y el título en Qatar, el cual festejó poniéndose la 10. Butler visitó el Cilindro de Avellaneda, fue a la Bombonera a ver un partido de Boca (estuvo varios minutos encerrado en el ascensor), se entrenó en la Bombonerita, pasó por el torneo top de tenis y caminó por la zona céntrica, sacándose fotos en el Obelisco.

butler nba

A diferencia de Jordan, Butler se hizo de a poco un lugar en la NBA, primero con la disciplina que lo caracteriza, haciendo todo lo que le decían y después, cuando tuvo una chance mayor –playoffs 2013- dando un salto de calidad para convertirse en una figura. Así fue que, en las temporadas siguientes, se convirtió en una piedra basal de Tom Thibodeau. Entre 2014 y 2017 llegó a tres All Stars (2015, 2016 y 2017) y tuvo tres temporadas promediando al menos 20 puntos, 5 rebotes, 3.5 asistencias y 1.5 robo. Eso le dio un contrato millonario y la chance de jugar en el seleccionado de Estados Unidos.

En 2015 siguieron las casualidades con MJ, cuando Butler tuvo una actuación jordanesca: anotó 40 puntos en una segunda mitad luego de sólo dos en la primera. Encima, le avisaron que había batido un récord de Michael, quien había anotado 39 en una segunda parte ante Milwaukee, en febrero de 1989. Jimmy, solito, pidió una cosa en la conferencia de prensa. “No quiero que me comparen con Michael Jordan. Simplemente, yo he hecho lo que tenía que hacer para ganar. No tenía idea del récord hasta que alguien me lo comentó tras el encuentro”, contestó. Y no hubo pocos que dijeron que tenía un resentimiento con Michael…

Pero, pocos meses después, la prensa reportó un encuentro entre ambos y Butler, consultado, contó lo que más le impresionó del legado del 23. “Más que nada, la preparación para cada partido. Los juegos son la parte más sencilla. Lo difícil y complejo es trabajar todo los días, hacer un esfuerzo más del que deberías estar haciendo. Las prácticas no son suficientes. Debes llegar temprano, quedarte hasta más tarde y puedes volver por la noche, si no alcanza… El lo hizo y eso es lo que me queda”, comentó. Paxson fue compañero de MJ y el directivo que lo eligió en el draft, además de quien vio sus progresos como jugador y profesional. “Jimmy siguió el ejemplo de Michael. Una fórmula básica pero nada sencilla de seguir: trabajar duro, competir, conocer el valor del juego y respetarlo siempre”, dijo.

El apoyo de la marca Jordan fue otro tema que los vinculó y aumentó la fuerza del rumor. Michael y su gente lo firmaron incluso antes que Jimmy saltara a la fama, tras ser el elegido para el All Star y como Jugador de Mayor Progreso, en 2015. Allí fue cuando afianzaron una relación y se los vio juntos en un par de campus, uno en Santa Barbara, California, en el que hicieron unos lanzamientos ante la mirada de los campistas. “Michael es un tipo increíble. Trato de escucharlo y aprender de él, de cómo hizo para ganar y cómo fue ser el mejor de todos durante su momento. También, claro, la forma en que cambió el juego y cómo se fue modificando con el tiempo”, contó Jimmy, como figura de Jordan Brand.

butler nba jimmy Butler junto a Gabriela Sabatini.

El escolta usó los diversos modelos de zapatillas (SuperFly, Supreme Elevation y Diamond) e incluso la marca hizo una variedad de combinaciones de colores exclusivas para él, además de ediciones especiales de los modelos Retro 10 -modelo favorito de Butler- y Air Jordan 29 Low. También sacó a la venta una colección limitada de ropa con su apodo –Jimmy Buckets- y el logo. Jimmy fue parte de las campañas globales hasta 2020, cuando ambas partes decidieron separarse.

Siguiendo con los argumentos sobre la “teoría de padre e hijo”, hay que admitir que, en altura y físico, también se parecen. Jimmy mide 2 metros, un par de centímetros más que MJ, aunque su contextura física también es similar, aunque con algunos kilos menos (104 a 100). Hay fotos de ambos lanzando al aro con importantes similitudes, ni hablar de las caras de ambas fusionadas en una misma foto que ilustra esta nota.

Por lo pronto, Michael tiene cinco hij@s reconocidos, tres con Juanita (casados entre 1989 y 2006) y dos con Yvette Prieto (2013 hasta la actualidad). Su Majestad cuenta con una historia de dificultad en el reconocimiento de vástagos. De hecho, al primero –Jeffrey- no lo reconoció inmediatamente cuando nació, el 18 de noviembre de 1988. Juanita era la novia no declarada de Su Majestad. Hasta que intervino un abogado. "Juanita me dijo que estaba embarazada, soltera y que el padre del niño era Michael Jordan", admitió el abogado, Michael Minton, al diario Washington Post sobre su reunión con ella en julio de 1988. "Ella sentía que no podía llamar la atención ni la cooperación de Michael sin la participación de un representante legal". Más tarde, Jordan "admitió la paternidad en unos pocos meses", y cuando se casaron en Las Vegas, en septiembre de 1989, Jeffrey estuvo en la boda de sus padres. Para aquellos meses radica también la historia de Butler…

butler bna De recorrida por Buenos Aires, visitó la cancha de Boca.

Un año después, MJ y Vanoy tuvieron a Marcus, el 24 de diciembre de 1990. Como Jeffrey intentó jugar al básquet, lo hizo a nivel universitario pero sin poder llegar al profesionalismo. Ambos se dedicaron a los negocios, con Jordan Brand y hasta creando su propia marca (Jordan Heiress). En 1992, a los dos años, llegó la primera mujer del matrimonio, Jasmine, quien estudió Gestión Deportiva y hoy también trabaja en esa industria, dentro de Jordan Nike, junto a su hermano Marcus. Tras la separación con Juanita, Jordan estuvo solo hasta que conoció en 2008 a Prieto, la modelo cubana que tiene 16 años menos que él y con la que se casó en 2013. Fruto de esa relación nacieron dos gemelas, Victoria e Ysabel, en 2014. De Jimmy ni noticias. ¿Será un invento más de la prensa o una gran verdad oculta? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Por lo pronto, el gran Butler sigue haciendo historias en los playoffs.