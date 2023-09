Eso genera incertidumbre en el cuerpo técnico del equipo estadounidense, que se ve gravemente afectado por el calendario de selecciones de cara a los próximos compromisos por la Major Soccer League y también en la US Open Cup.

Si bien salieron campeones de la Leagues Cup, Las Garzas deben mejorar su andar en la liga local, torneo en el que estaban últimos antes de la llegada de Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y los demás jugadores como refuerzos.

Así las cosas, los futbolistas convocados fueron:

Drake Callender y Benjamín Cremaschi - Estados Unidos

Dixon Arroyo y Leonardo Campana - Ecuador

Josef Martínez- Venezuela

Diego Gómez - Paraguay

Sergii Kryvtsov - Ucrania

Edison Azcona - República Dominicana

David Ruiz - Honduras

En la MLS no vieron para nada bien esta situación, porque implicaría jugar con un equipo alternativo por lo menos dos partidos: ante Sporting Kansas City y Atlanta United. Además, ante este contexto, no se descarta la posibilidad de impulsar cambios de calendario en la liga para evitar la cesión de jugadores.

El difícil momento que vive Lionel Messi y su familia en Miami

A más de un mes de haber llegado a Estados Unidos, Lionel Messi vive un gran presente, donde no solo ya ganó el título de la League Cup y clasificó a Inter Miami para disputar la final en la US Open Cup, sin embargo, la familia rosarina está viviendo un difícil momento en Miami. ¿Qué pasó?

Es que, a pesar de estar recibiendo todo el cariño de los fanáticos de los hinchas de Florida, el futbolista y Antonela Roccuzzo aún no logró encontrar una casa en base a sus necesidades.

En la actualidad, la familia argentina recientemente llegada a Miami vive en un departamento de un edificio de lujo, sin embargo, su intención es mudarse de allí y buscar otro lugar, pero la mudanza está más complicada de lo que parecía.

El periodista argentino radicado en el norte del continente, Javier Ceriani, habló en Implacables por elnueve y contó detalles de por qué la familia Messi no pudieron adquirir una casa.

“Todavía no encontraron su nidito de amor, o sea, todavía no encontraron la casa donde quieren vivir. Están rentando”, explicó el periodista y se animó a dar detalles de que esta situación para el campeón del mundo “es un problema porque él no quiere siquiera subir en un elevador de la Torre Porche y que alguien le diga ‘Hola, Messi. ¿Cómo estás?’”.

Ceriani afirmó que el ex-Barcelona “está harto”, ya que quiere tener su casa para que “cuando él llegue no le hable nadie que no sea su familia”. “Estos edificios, por más glamorosos que sean, de millones de dólares que valen, siempre te encontrás a alguien en el elevador, en el lobby, en seguridad, el que cuida la piscina…”, agregó.

Al mismo tiempo, detalló que el matrimonio argentino “quieren una supercasa en la que no haya más que su seguridad y su familia”. “Eso ya lo tienen planeado, pero está complicado. En Miami está complicado comprar una casa de ese tipo porque hay un sobreprecio enorme”, aseguró el periodista.