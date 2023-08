En busca de una nueva final: Messi debuta en la US Open Cup ante Cincinnati

Tras consagrarse campeón en la League Cup , el Inter Miami de Lionel Messi ya tiene la mente puesta en una nueva final: este miércoles jugará ante FC Cincinnati la semifinal de la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol de Estados Unidos.

La otra semifinal la jugarán desde las 22:30 Houston Dynamo y Real Salt Lake. Si el conjunto rosa avanza de serie y el ganador de la otra llave es Houston Dynamo, será local en su estadio de Fort Lauderdale. Mientras que si pasa Real Salt Lake jugará la final como visitante en el estadio del estadio de Utah. La final del torneo más antiguo de fútbol de Estados será el 27 de septiembre.

Con respecto a la formación, Gerardo “Tata” Martino confirmó que el rosarino será titular: “Messi jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar”, declaró el lunes en la rueda de prensa antes del entrenamiento.

El capitán de la Selección argentino, que revolucionó el fútbol de Estados Unidos en un mes y con el reciente trofeo, alcanzó la histórica marca de 44 títulos en su carrera. A los 36 años, el campeón del mundo fue el goleador de la Leagues Cup con diez tantos en siete partidos.

En el caso de Cincinnati, equipo que cuenta con los argentinos Luciano Acosta (ex-Boca y Estudiantes) y Álvaro Barreal (ex-Vélez), perdió el domingo 3 a 0 ante Columbus Crew, de visitante en el reinicio de la MLS después del receso por la Leagues Cup, pero se mantiene en lo más alto de la tabla con 51 puntos en 24 partidos, a 33 de ventaja sobre Inter Miami (tiene dos encuentros menos).

US Open Cup: a qué hora juega y dónde ver Cincinnati vs Inter Miami

Horario: 20, hora Argentina

20, hora Argentina Televisión: TyC Sports

TyC Sports Estadio: Stadium TQL (Cincinnati)

Probables formaciones de Inter Miami vs. Cincinnati FC

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés o Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez o Benjamín Cremaschi; Facundo Farías, Leonardo Campana y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

Cincinnati: Roman Celentano; Nick Hagglund, Ian Murphy, Raymon Gaddis; Alvas Powell, Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal, Luciano Acosta; Aaron Boupendza y Brandon Vázquez. DT: Pat Noonan.