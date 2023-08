La llamativa frase de Ricardo Caruso Lombardi sobre Independiente: "Salvarlo es como tomar un mate"

El ex entrenador Ricardo Caruso Lombardi analizó la delicada situación futbolística de Independiente después del arribo de Carlos Tevez como entrenador del Rojo. El equipo de Avellaneda se encuentra en la anteúltima posición de la tabla anual y tendría que disputar un triangular con Huracán y Colón para no descender a la Primera Nacional.

Caruso Lombardi intentó bajar el dramatismo del momento de Independiente y recordó la gran cantidad de equipos que se salvaron del descenso mientras era el entrenador: "En Racing, cuando agarré, había técnicos de renombre que se bajaron porque nunca pelearon el descenso. Para mí, salvar a Independiente es como tomar un mate a las 9 de la mañana. Once descensos seguidos peleé, me salvé en diez. Para mí es una joda".

En diálogo con Radio La Red, Caruso expuso que le hubiese gustado desempeñarse en Independiente. "Salvar a Independiente es una risa, porque ganás dos partidos y nada más. Por lo menos, hay seis equipos que son menos que Independiente. Dirigirlo hubiera sido un placer, mucho más fácil que otros momentos en otros clubes", manifestó.

Caruso Lombardi, quien trabajó por última vez en Belgrano en 2021, también expresó que no desea fervientemente regresar a la actividad: "Están haciendo toda una novela que no tiene sentido, no está tan grave como todo el mundo quiere. No me muero de locura por dirigir, tengo 30 años de trayectoria y no hay un equipo que no me quiera, no es casualidad".

La presentación de Carlos Tevez como entrenador de Independiente

Carlos Tevez asumió como entrenador de Independiente y remarcó que es consciente de la compleja situación que atraviesa el equipo en la Copa de la Liga Profesional, que se ubica en la anteúltima posición de la tabla anual y debería jugar un triangular con Huracán y Colón para evitar el descenso a la Primera Nacional.

"Independiente es un grande y me motivó eso. Nunca fui para atrás, siempre fui para adelante en mi vida. Pongo en juego mi carrera de entrenador en 13 partidos. Creo en mi capacidad y en los jugadores", indicó el Apache durante la presentación en la conferencia de prensa brindada en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

El director técnico de 39 años, que tuvo su primera experiencia en Rosario Central, reveló una charla que tuvo con el plantel en el predio de Villa Domínico: "Le dije a los muchachos que conmigo juegan los que se tiran de cabeza, no los que van en puntita de pie. Hay que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos para empezar a correr y meter".

El debut de Tevez será el domingo, en Avellaneda, ante un rival directo en la lucha por quedarse en Primera División: Vélez. De cara a esa final, aclaró que "esta situación en la que está Independiente hace que toda la responsabilidad la tenga yo. Ojalá me puteen a mi y no a los jugadores, así pueden jugar tranquilos. Hoy tenés que ganar, vengo a eso. No podemos fallar".