La historia de Yuria Sasaki: cruzó el mundo para jugar en Boca, tiene de ídolo a Riquelme y sueña con la Libertadores

"Soy hincha de Boca, a los 12 me sumé a Boca Escuela de Japón y me hice incluso más fanática", contó sobre el amor por los colores del equipo de la Ribera.

Yuria Sasaki en Instagram: " Vamooo Booocaa @bocajrsfutbolfemenino @franciscocali_"

A medida que fue creciendo, las metas se volvieron más claras: quería jugar en Las Gladiadoras como fuera. Y así fue que instrumentó su "plan Boca". "Acá yo llego que tenía un amigo japonés que conocía al exfutbolista Damián Escudero, ahora devenido en agente, y que tenía el contacto de Boca. Les mandaron videos míos y les gustaron. Hice una semana de entrenamiento y me dijeron que tenía contrato", contó en diálogo con C5N sobre cómo es que llegó a cumplir su sueño.

Sin embargo, su llegada no fue tan sencilla: "Durante los primeros tres meses me costó un poco porque tenía que aprender cómo se juega en Argentina. Pero después de los seis meses me empezaron a tocar partidos y me fui sintiendo mejor, hasta que llegó mi primer gol".

Ese primer grito fue contra Excursionistas, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024, un sueño verdaderamente inolvidable para ella: "Todas mis amigas de allá me mandaron mensajes. Están muy contentas". En ese entonces, el debut en la red no solo fue por uno, sino que esa tarde Yuria logró convertir en dos ocasiones.

yuria contrato Sasaki tiene contrato hasta diciembre de 2025.

El fútbol es distinto en todos los lugares del mundo. Por eso, la futbolista reflexionó que "acá es más físico, allá no hay tantos gimnasios y no es obligatorio trabajar ese aspecto. Eso es muy diferente, allá (en Japón) hay más técnica y pases cortos y no tantos largos como acá, lo que lo hace un fútbol bastante distinto".

Y, a pesar de que no está hace mucho tiempo viviendo en el país y alterna entre el inglés y el español, le agradece a sus compañeras por su adaptación: "Ellas hicieron que mi vida fuera mucho mejor acá". Mientras no practica fútbol, la jugadora del equipo de Florencia Quiñones vive su vida en Argentina a puro "fútbol, comida y mate amargo" y amasa un nuevo sueño.

"Quiero ser campeona de la Copa Libertadores con Boca. Estoy ansiosa, pero mucho más emocionada". Claro, la edición 2025 del torneo continental será en Buenos Aires durante el mes de octubre, por lo que Las Gladiadoras podrán jugar con su público. "Me encanta pensar en que voy a tener a mis amigas argentinas y japonesas mirándome en mis partidos", manifestó con alegría.

El día que Yuria Sasaki conoció a su ídolo Juan Román Riquelme

Declarada hincha fanática del actual presidente de Boca, no pudo ocultar su alegría al haberlo conocido finalmente tras algunos meses en el club.

Yuria riquelme El día que Yuria Sasaki conoció a Riquelme.

"Fue durante la Copa Libertadores, había venido a ver uno de nuestros partidos. El vino y me regaló la camiseta de Boca con su firma, es mi tesoro. No sé cómo explicarlo", manifestó con mucha emoción. En su cuenta de Instagram, de hecho, es único posteo fijado que tiene en su perfil, junto a corazones de los colores de Boca y el texto: "Estoy super feliz!!! Cómo puedo explicarlo algo tan maravilloso".

Sasaki definió al titular Xeneize como "muy buena gente" y una persona "muy amable". Además, aseguró que Japón es un futbolista muy reconocido por lo hecho durante su paso por la Copa Intercontinental de 2001.