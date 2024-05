La fuerte sanción que recibió Godoy Cruz para el próximo partido tras los disturbios frente San Lorenzo

Godoy Cruz no podrá contar con hinchada para el encuentro frente a El Porvenir por Copa Argentina

El Porvenir vs. Godoy Cruz, por Partido 7 de Argentina - Copa Argentina

Esta situación hizo que el árbitro del encuentro, Nazareno Arasa, decidiera suspender el choque por considerar que no estaban dadas las condiciones para continuar el juego que estaba, hasta los 7 minutos del segundo tiempo 1 a 1.

Producto de los disturbios, hubo ocho detenidos según informaron fuentes policiales a Infobae. Además, en redes sociales se viralizaron videos donde se pueden registrar los destrozos el baño de la institución.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Debih_22/status/1794492678702592221&partner=&hide_thread=false Así quedaron los baños del Malvinas tras los incidentes pic.twitter.com/2ZUXpoNvaI — Deborah María Puebla (@Debih_22) May 25, 2024

“Está suspendido. No estaban dadas las garantías. Agotamos todas las instancias posibles que puede haber. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores, de nosotros, de lo que es el espectáculo. Empezamos a escuchar los balazos, vino el jefe del operativo y no me dio las garantías. Creo que lo mejor y lo más sano es haberlo suspendido y después se resuelva en que momento se va a jugar el tiempo restante”, explicó Arasa una vez que tomó la decisión.

La fuerte sanción que recibió Godoy Cruz tras los disturbios ante San Lorenzo

Por los reiterados actos de violencia que tuvieron antes, durante y después del choque por el torneo local, la AFA tomó una drástica decisión contra el combinado mendocino.

Según se detalló, el próximo encuentro que deberá enfrentar el Tomba no podrá ser con presencia de su propio público: se trata del duelo correspondiente a los 16avos de la Copa Argentina que se disputará el miércoles 29 de mayo desde las 15.30, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.

Así se informó a través de las redes sociales de la cuenta oficial del torneo más federal del país. “Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en la provincia de Mendoza, en el encuentro de la Liga Profesional entre Godoy Cruz y San Lorenzo, el partido por Copa Argentina entre El Porvenir y Godoy Cruz, a disputarse este miércoles en la provincia de Córdoba, se jugará únicamente con público de El Porvenir”, señalaron de la cuenta X de la Copa Argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1794727280767353029?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1794727280767353029%7Ctwgr%5Eac6b9b52df1af10018110e42d30673a9577aa69e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BW0lORk9STUFDScOTTl0g8J2BaqDxicj48YnI2BQW50ZSBsb3MgaGVjaG9zIGRlIHDDumJsaWNvIGNvbm9jaW1pZW50byBvY3Vycmlkb3MgZW4gbGEgcHJvdmluY2lhIGRlIE1lbmRvemEsIGVuIGVsIGVuY3VlbnRybyBkZSBsYSBMaWdhIFByb2Zlc2lvbmFsIGVudHJlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2x1YkdvZG95Q3J1ej9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2x1YkdvZG95Q3J1ejwvYT4geSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU2FuTG9yZW56bz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BI1NhbkxvcmVuem88L2E2BLCBlbCBwYXJ0aWRvIHBvciBDb3BhIEFyZ2VudGluYSBlbnRyZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NsdWJFbFBvcnZlbmlyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDbHViRWxQb3J2ZW5pcjwvYT4geSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NsdWJHb2RveUNydXo2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BQENsdWJHb2RveUNydXo8L2E2BLCBhIGRpc3B1dGFyc2UgZXN0ZSBtacOpcmNvbGVzIGVuIGxh4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93WUFJMVBZbUx3Ij5odHRwczovL3QuY28vd1lBSTFQWW1MdzwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBDb3BhIEFyZ2VudGluYSBBWElPTiBlbmVyZ3kgKEBDb3BhX0FyZ2VudGluYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db3BhX0FyZ2VudGluYS9zdGF0dXMvMTc5NDcyNzI4MDc2NzM1MzAyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjYsIDIwMjQ8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3D5e1e58dd39cc4fa0ebe5b1177a264ca8s%3Dd716656e4cd9724345ecf53b1a0daff0&partner=&hide_thread=false [INFORMACIÓN]



Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en la provincia de Mendoza, en el encuentro de la Liga Profesional entre @ClubGodoyCruz y #SanLorenzo, el partido por Copa Argentina entre @ClubElPorvenir y @ClubGodoyCruz, a disputarse este miércoles en la… https://t.co/wYAI1PYmLw — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 26, 2024

Tras la suspensión del cotejo correspondiente a la tercera fecha del torneo local, el Tribunal de Disciplina de la AFA será el encargado de definir qué ocurrirá con el partido y si habrá más sanciones.

Horas más tarde de los hechos de violencia y suspensión, San Lorenzo pedirá ante AFA que le den por ganado el partido debido a los artículos 80 y 106 del reglamento de transgresiones y penas. Sin embargo, se estima que el Tribunal de Disciplina pretende que el partido se juegue.