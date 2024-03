La fuerte reacción del Kun Agüero contra Ibrahimovic: "El que mató a Messi"

Durante el último programa de After Kings & Queens, Gerard Piqué informó que no estará en el Mundial y después de varios minutos de mantener a escondidas el nombre de su reemplazante, finalmente confirmaron que quien se sumará será Zlatan Ibrahimovic.

A través de un video, Zlatan fue presentado como el “Rey de Reyes” y como presidente del Mundial de la Kings League que se disputará en México. Si bien el resto de los presidentes de los clubes se mostraron ilusionados, la noticia no le cayó en gracia a todos.

Tras el anuncio, para sorpresa de los presentes tuvo una inesperada reacción dejando en claro su desacuerdo con la nueva incorporación. “Me voy gente, les mando un abrazo. Chau”, saludó el Kun visiblemente molesto y mientras el resto lo despedía agregó: “Y felicidades por Zlatan. Nos vemos. El que mató a Messi”.

Kun Agüero abandona el programa de la Kings League tras el anuncio de Zlatan Ibrahimovi como nuevo presidente y lo apoda como "el que mató a Messi" pic.twitter.com/L4yueQ4BFL — Terreno Viral (@terrenoviral) March 11, 2024

Tras ello, y sin esperar respuesta alguna abandonó el vivo y el resto mostró su sorpresiva reacción, a lo que se escucha “comienza la guerra”. En ese instante, apareció el propio Ibrahimovic y lejos de agigantar el dramatismo, bromeó al respecto: “Querido Kun, Messi puede ser el rey. No te preocupes, hermano”.

El sueco también chicaneó al exjugador de Independiente y consideró que “uno de los presidentes no está feliz”. Si bien el Kun se fue del vivo, los siguió y tuvo una breve aparición en el chat del strem y volvió a mostrar su apoyo al campeón del mundo: “Aguante Messi”.

Cuál es el enojo del Kun Agüero con Ibrahimovic

La pica de Sergio “Kun” Agüero y Zlatan Ibrahimovic comenzó después del Mundial Qatar 2022, cuando el sueco atacó a la Selección argentina, algo que no gustó nada al exdelantero del Atlético, entre otros.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina, porque no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, dijo en aquella oportunidad.

Sin quedarse callado y defendiendo a sus compañeros, el Kun le respondió durante su transmisión de Twich. “Lo que dice este entonces es que se alegra por Messi, está triste por Francia claramente porque seguramente quería que Francia gane. Después, lo otro, dice que ‘el resto se portó mal y esto no se puede respetar’. ¿En qué sentido se portó mal? ¿Podríamos saberlo?”, comenzó respondiendo Agüero.

“Antes de decir eso, quizás era mejor redondear ‘prefería que gane Francia’. Para hablar de que los demás se portaron mal. Después vos decís que lo decís como ‘profesional de alto nivel’, yo también jugué en alto nivel. Recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo. Al final no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. El famoso dicho en Argentina es, no escupas para arriba si te va a caer”, apuntó.