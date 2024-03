Sigue la polémica: la irónica reacción del Kun Agüero por el arbitraje de Independiente – River

“Yo sigo insistiendo en que el sistema a veces es injusto. Me parece que de por sí el partido de ayer habla por sí solo por el tema del árbitro, porque se habló más del árbitro que del partido que se hizo, entonces eso es lo que no queremos”, cuestionó el DT en ese entonces.

Ahora, con los ojos puestos en la actuación de la terna arbitral, Independiente volvió a sufrir una polémica decisión en contra sobre el final del partido que iba igualado 1 a 1.

Cuando el encuentro promediaba los 37 minutos de la parte complementaria, el defensor de River, Leandro González Píerez chocó con el autor del único tanto del conjunto local dentro del área grande, pero el árbitro a instancia del VAR no convalidó la máxima pena, según el reclamo del Rojo.

Una vez finalizado el encuentro, quien volvió a opinar de la situación fue el propio Kun que no se calla nada y a través de las redes sociales se mostró irónico con dicha situación.

Repostando la imagen de la falta en cuestión, el exBarcelona utilizó dos emojis de la carita riendo a carcajadas, en una clara alusión de ironía por la decisión de la terna arbitral de no cobrar penal.

Gabriel Ávalos: “Fue penal”

El delantero de Independiente que cortó una racha de no convertir goles, gritó su primer tanto con la camiseta del Rojo pero fue protagonista de una de las polémicas del partido frente a River.

Cuando fue consultado, su rápida respuesta fue estar convencido que había sido penal, pero que el árbitro Nazareno Arasa le explicó que el defensor Leandro González Pírez tocó primera la pelota.

Sin embargo, a la salida del vestuario y tras ver de nuevo la jugada, el nacionalizado paraguayo no dudó en reclamar la jugada. “Realmente no me gusta hablar mucho cuando pasa la jugada, pero para mí sí era penal porque me toca abajo y siento el contacto, sino no hubiera caído”, analizó.