La Fórmula 1 presentó los nuevos autos que prometen revolucionar la categoría en 2026

La FIA lanzó una serie de representaciones de cómo se verán los coches de 2026 antes del Gran Premio de Canadá del próximo fin de semana: el Consejo Mundial del Deporte de la FIA aprobará oficialmente el reglamento de 2026 a finales de mes. Los equipos podrán empezar a diseñar los coches de 2026 a partir del 1 de enero del próximo año.

“La FIA está definiendo un futuro enormemente emocionante para la cima del automovilismo con el lanzamiento de un nuevo conjunto de regulaciones integrales para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA 2026 y más allá”, señaló el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem.

Al mismo tiempo, explicó que “colaborar con nuestros socios en la Fórmula 1 y con la asistencia de los 10 equipos del deporte y todas nuestras partes interesadas, representa una revisión única que garantizará que nuestro campeonato principal sea aún más relevante para lo que está sucediendo en el mundo”.

Embed - The Future of F1: Showcasing the 2026 FIA Technical Regulations – Lighter, Safer & More Competitive!