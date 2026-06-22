22 de junio de 2026 Inicio
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La fiebre del fútbol se apoderó de la ciudad con 1win

La marca global de entretenimiento entregó pelotas de fútbol, camisetas, gorras, silbatos y banderas, ayudando a que los argentinos disfruten de la jornada con más color y emoción.

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Para 1win

Para 1win, formar parte de la pasión de cada partido es parte de su identidad.

Hay días en los que Argentina parece latir al ritmo de una sola pasión. Hoy es uno de ellos. Desde el fin de semana, la ilusión por volver a ver a la Selección fue ganando las calles, las conversaciones y los grupos de WhatsApp. Las camisetas volvieron a salir del placard, comenzaron a organizarse los asados y miles de fanáticos decidieron dónde se reunirían para ver un partido que promete paralizar a todo el país.

Los diferentes escenarios que dejará el partido de esta tarde.
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En la previa de este esperado encuentro, 1win sorprendió a los hinchas llevando el espíritu del partido directamente hasta la puerta de sus casas. La marca global de entretenimiento entregó pelotas de fútbol, camisetas, gorras, silbatos y banderas, ayudando a que los argentinos disfruten de la jornada con aún más color, emoción y orgullo nacional.

La activación distribuyó pelotas, camisetas, gorras, silbatos y banderas en distintos barrios de Buenos Aires, muchas de ellas entregadas directamente en los hogares de los fanáticos. Fue la manera en que 1win se sumó a la expectativa justo cuando comenzaban los preparativos: la organización del asado, los mensajes en WhatsApp para definir quién llevaba qué y la camiseta que ya había quedado lista desde la noche anterior. Con este sencillo gesto, 1win pasó a formar parte de un ritual profundamente argentino, asegurándose de que nadie se quede sin algo celeste y blanco para alentar a la Selección.

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La marca global de entretenimiento entregó pelotas de fútbol, camisetas, gorras, silbatos y banderas.

La fecha no fue casual. Apenas dos días antes, el 20 de junio, Argentina había celebrado el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional. La semana ya había comenzado envuelta en los colores patrios, y el partido frente a Austria se convirtió en una continuación natural de ese mismo espíritu: un país unido por el patriotismo y una pasión incomparable por el fútbol.

“Sabíamos que los hinchas empezarían a prepararse para este partido varios días antes, organizando dónde reunirse y con quién verlo. Por eso quisimos llegar antes del pitazo inicial, directamente a la puerta de sus casas, con algo que pudiera formar parte de esos momentos previos al encuentro. No hay nada mejor que ver a los fanáticos salir con una camiseta nueva o una bandera para apoyar a la Selección. Para nosotros, es una forma de celebrar junto a los argentinos una pasión que realmente es única en el mundo”, señaló un portavoz de 1win.

Un partido clave en el camino de Argentina hacia el Mundial

Argentina llega a este encuentro con la confianza en alza tras una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en su debut, partido en el que Lionel Messi marcó un hat-trick y siguió consolidando su lugar entre los máximos goleadores de la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Los actuales campeones del mundo, dirigidos por Lionel Scaloni, buscarán una nueva victoria frente a Austria para asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final.

Un pa&iacute;s unido por el patriotismo y una pasi&oacute;n incomparable por el f&uacute;tbol.

Un país unido por el patriotismo y una pasión incomparable por el fútbol.

El encuentro comenzará este lunes a las 14:00 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Austria también llega tras ganar su primer partido y cuenta con futbolistas de gran nivel como David Alaba, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer. Será el primer enfrentamiento oficial entre las selecciones mayores de Argentina y Austria, con el liderazgo del Grupo J potencialmente en juego.

Una pasión que comienza mucho antes del pitazo inicial

En Argentina, un partido de la Selección empieza mucho antes de que el árbitro dé el comienzo. El fin de semana previo ya está dedicado a los preparativos: quién pone la casa, quién lleva la carne para el asado y cuál tiene lugar suficiente para recibir a todos. Cuando llega el día del partido, el clima ya es de fiesta, con las calles vestidas de celeste y blanco y familias y amigos listos para alentar juntos.

Para 1win, formar parte de esa pasión y de la tradición argentina que rodea la previa de cada partido es parte de su identidad como marca global de entretenimiento. Por eso, en los momentos más importantes del fútbol, la compañía busca conectar con los fanáticos a través de gestos significativos que se integren de manera natural a la expectativa, la emoción y la celebración del deporte más apasionante del mundo.

Acerca de 1win

1win es una marca global de entretenimiento que opera en la intersección entre el deporte, la cultura digital, el gaming y el entretenimiento online. A través de campañas innovadoras, alianzas exclusivas y proyectos de contenido a gran escala, 1win crea experiencias únicas para millones de usuarios en todo el mundo.

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