Qué necesita la Selección argentina para pasar a 16avos de final del Mundial 2026, este lunes 22 de junio MUn triunfo ante Austria este lunes sellará el pasaje a la siguiente ronda una fecha antes que termine la fase de grupos. El partido arranca a las 14 horas de Argentina en el estadio de Dallas. Por Agregar C5N en









El escenario ideal es una victoria ante Austria este lunes. X (@i3merz)

La Selección argentina llega al segundo partido del Mundial 2026 como líder del Grupo J con tres puntos y una diferencia de gol de +3, luego del contundente 3-0 sobre Argelia en el debut. Este lunes, desde las 14 horas de nuestro país, enfrenta a Austria en Dallas en un duelo que puede definir anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

Si la Albiceleste derrota a Austria y Jordania no gana en el otro partido de la fecha, Argentina asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo con una fecha de anticipación. Ese resultado le permitiría a Lionel Scaloni administrar el físico del plantel con mayor libertad en el tercer compromiso ante Jordania, el sábado 27 de junio a las 23.

Austria llega al cruce como único rival que iguala a Argentina en puntos. Los europeos vencieron 3-1 a Jordania en su debut y también acumulan tres unidades, aunque ocupan el segundo lugar por tener menor diferencia de gol (+2). Jordania y Argelia, en cambio, quedaron sin puntos tras la primera fecha.

El nuevo reglamento de desempate del Mundial 2026 tiene en el artículo 13 de la FIFA que el primer criterio de separación entre equipos igualados ya no es la diferencia de goles, sino el resultado del enfrentamiento directo. Por eso, una victoria ante Austria no solo sumaría tres puntos, sino que también le otorgaría a la Albiceleste la ventaja del cruce directo sobre el único rival que hoy la iguala en la tabla.

Redes sociales Los resultados que necesita Argentina para pasar a 16avos de final del Mundial 2026 El escenario ideal es una victoria ante Austria este lunes. Con ese resultado, Argentina llegaría a seis puntos y quedaría clasificada sin depender de lo que ocurra en la última fecha. Si además el partido entre Jordania y Argelia no termina con triunfo jordano, la Albiceleste aseguraría el primer puesto del grupo con una jornada de antelación.