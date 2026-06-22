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22 de junio de 2026 Inicio

Qué necesita la Selección argentina para pasar a 16avos de final del Mundial 2026, este lunes 22 de junio

MUn triunfo ante Austria este lunes sellará el pasaje a la siguiente ronda una fecha antes que termine la fase de grupos. El partido arranca a las 14 horas de Argentina en el estadio de Dallas.

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El escenario ideal es una victoria ante Austria este lunes.

El escenario ideal es una victoria ante Austria este lunes.

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La Selección argentina llega al segundo partido del Mundial 2026 como líder del Grupo J con tres puntos y una diferencia de gol de +3, luego del contundente 3-0 sobre Argelia en el debut. Este lunes, desde las 14 horas de nuestro país, enfrenta a Austria en Dallas en un duelo que puede definir anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

Los diferentes escenarios que dejará el partido de esta tarde.
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Si la Albiceleste derrota a Austria y Jordania no gana en el otro partido de la fecha, Argentina asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo con una fecha de anticipación. Ese resultado le permitiría a Lionel Scaloni administrar el físico del plantel con mayor libertad en el tercer compromiso ante Jordania, el sábado 27 de junio a las 23.

Austria llega al cruce como único rival que iguala a Argentina en puntos. Los europeos vencieron 3-1 a Jordania en su debut y también acumulan tres unidades, aunque ocupan el segundo lugar por tener menor diferencia de gol (+2). Jordania y Argelia, en cambio, quedaron sin puntos tras la primera fecha.

El nuevo reglamento de desempate del Mundial 2026 tiene en el artículo 13 de la FIFA que el primer criterio de separación entre equipos igualados ya no es la diferencia de goles, sino el resultado del enfrentamiento directo. Por eso, una victoria ante Austria no solo sumaría tres puntos, sino que también le otorgaría a la Albiceleste la ventaja del cruce directo sobre el único rival que hoy la iguala en la tabla.

Los resultados que necesita Argentina para pasar a 16avos de final del Mundial 2026

El escenario ideal es una victoria ante Austria este lunes. Con ese resultado, Argentina llegaría a seis puntos y quedaría clasificada sin depender de lo que ocurra en la última fecha. Si además el partido entre Jordania y Argelia no termina con triunfo jordano, la Albiceleste aseguraría el primer puesto del grupo con una jornada de antelación.

Además de la victoria tanto en este como en el próximo partido, incluso dos empates en las fechas que restan dejarían a Argentina con cinco unidades, una cifra que puede alcanzar para avanzar entre los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

Un empate ante Austria y una derrota ante Jordania la dejaría con cuatro puntos. En ese caso, la clasificación seguiría siendo probable gracias a la diferencia de gol acumulada en el debut y al sistema de mejores terceros. Solo la combinación de una derrota ante Austria y otra ante Jordania la dejaría con tres puntos y dependiente de resultados ajenos para avanzar.

En caso de terminar tercera del grupo, la Albiceleste podría medirse en dieciseisavos con los líderes del Grupo B, D, G, L o K. Si termina segunda, su rival será el primero del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que si finaliza en el primer lugar, jugaría contra el segundo de ese mismo grupo.

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