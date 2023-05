La escultora de la estatua de Marcelo Gallardo habló del detalle viral: "Fue un pedido"

La escultora de la estatua del entrenador Marcelo Gallardo , Mercedes Savall , se refirió al detalle viral en la obra que consiste en un detalle en la entrepierna del ex director técnico de River .

En diálogo con Minuto a Minuto , por C5N , Savall reveló el motivo del tamaño de la entrepierna de Gallardo, lo que se viralizó en las redes sociales: "La estatua tiene gestos, lo que sucedió es que la parte esta que generó la polémica fue un pedido de mi comitente. Emulando lo que fue la escultura del Toro de Wall Street, que apoya sus genitales en el piso y la imagen habla por sí sola. No se trata de algo sexual".

En tanto, la escultora mostró otra obra más pequeña de Gallardo y expuso la importancia que tuvo en la creación de la estatua. "Fue la primera inspiración y después se fue modificando porque la estatua tiene otra pose, el taco levantado. Es un gesto a Mariano Closs por el gol", señaló.

En este sentido, cuando fue consultada sobre la descripción de la obra, respondió: "Es una estatua de bronce. Una vez que tuvimos el tergopol tallado con yeso arriba con todas las terminaciones, hicimos toda la parte de metales".

Asimismo, Savall afirmó que los comentarios negativos sobre la estatua no le afectan: "Estoy preparada para recibir las críticas. Sé perfectamente que a todo el mundo no le va a gustar. Recibo muchas cosas positivas, más que negativas. La gente le saca fotos y está contenta".

Luego, manifestó que se encontró con el entrenador y aseguró que ninguna persona observó la escultura antes de que se inaugure. "A Gallardo lo vi en la previa. Estaba muy emocionado y no sabía muy bien cómo iba a responder. Me dijo que estaba con lo suyo. Nadie tuvo contacto con la estatua hasta la inauguración", manifestó.

Por último, recordó la estatua del histórico futbolista Ángel Labruna y expuso la relevancia que tuvo para simpatizar por el Millonario: "La de Labruna fue en 2013 y la inauguramos en 2015. Yo no sabía ni quién era Labruna y a través de hacer la estatua me interesé más en él y me hice de River".