La dura crítica de Bochini a Boca por clasificar a la final de la Copa Libertadores por penales: "Es increíble..."

En diálogo con Radio Villa Trinidad, Bochini criticó la manera en la que Boca accedió a la final de la Copa Libertadores y ejemplificó con lo ocurrido mientras era futbolista: "El otro día hablaba con Bertoni y es increíble que la Copa Libertadores se defina por penales. Tiene que cambiar ese reglamento. En nuestra épocas, y en las copas que ganamos, había que ganar sí o sí. Ahí no había penales y ganaba quien jugaba mejor y hacía mas goles".

En tal sentido, mencionó al arquero Sergio Romero, quien fue clave en las tandas de penales contra Nacional, Racing y Palmeiras. "Hoy Boca va a buscar un empate al Maracaná y sabe que tiene un arquero que ataja penales y sale a esperar a ver qué pasa. Antes teníamos que salir a ganar a las canchas. No entiendo cómo sacaron los goles de visitante, era lo mejor que había", marcó.

Por otro lado, respondió a si apoyará a Fluminense en el cruce decisivo que se disputará el 4 de noviembre en Brasil: "Eso sí, seguro. Sacando los hinchas de Boca, el resto de los hinchas: San Lorenzo, River, Racing, Independiente, van a hinchar por el Fluminense", Luego, describió que el equipo de Fernando Diniz "técnicamente tiene mas plantel. Es un equipo que llegó mejor a esta final y ganando mejores partidos".

Por último, Bochini expresó que en "algún momento" algún equipo alcanzará a Independiente como el máximo ganador de la Copa Libertadores (7). "Si no es Boca será otro equipo. Boca puede alcanzarlo en 7 Copa Libertadores, pero no va a ganar 4 Copa Libertadores consecutivas, que es otro récord que tiene Independiente. Eso no va a ocurrir", señaló.