La demoledora crítica del presidente de la UEFA al Dibu Martínez por su festejo en el Mundial

Las declaraciones salieron a la luz en el libro "Messiánico", donde se puede leer que Ceferin explicó: "Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona... ".

Sumado a esto, también sugirió que Lionel Messi tendría que haber intervenido en los festejos donde se burló del jugador, Kyllian Mbappé ya que ambos juegan juntos en el París Saint Gérman.

"Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó", señaló el presidente de la UEFA, por el bebé con cara de Mbappé que el Dibu Martínez tuvo en sus brazos cuando celebró en Buenos Aires, junto a millones de fanáticos.

La FIFA oficializó la regla "anti Dibu Martínez" para los penales

La International Football Association Board (IFAB) y la FIFA anunciaron de manera oficial la regla "anti Dibu Martínez", que comenzará a regir desde el 1° de julio pensando ya en la temporada 2023/24.

Los principales cambios que surgieron del encuentro encabezado por Debbie Hewitt, presidente de la Federación Inglesa, y que contó con la presencia de Gianni Infantino, titular de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial

El trash talk (charla sucia o desleal) y los métodos psicológicos que empleó Emiliano "Dibu" Martínez tanto ante Países Bajos en los cuartos de final como frente a Francia en la definición del Mundial Qatar 2022 no pasaron desapercibidos y por eso se lanzó una regla que rápidamente fue definida en los medios del planeta como "Anti Dibu Martínez", la cual cambiará el accionar de los arqueros a la hora de la ejecución de un penal.

La regla 14, que se refiere al procedimiento en un penal, sufrió una variante significativa en su texto. "El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería", sostiene ahora la normativa.