La decisión de Racing para el clásico ante Independiente que enfureció a los hinchas

El clásico de Avellaneda se disputará este viernes a las 15, y no se jugará en el estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro, sino que en el predio Tita Mattiussi y por ahora todavía no está confirmado si será trasmitido por DeporTV, pero se especula que sea transmitido a través del canal de YouTube del club.

Tras esta confirmación, los hinchas enfurecieron ya que no solo no podrán asistir al estadio tal como sucedió el clásico pasado donde se jugó en condición de visitante en el Libertadores de América, sino también por el día y horario que se eligió.

En aquella oportunidad, no solo se jugó en el estadio de Independiente, sino que también contó con la presencia de la hincha visitante por lo que varias decenas de hinchas de La Academia pudieron darse el lujo de alentar a su equipo en casa del tradicional rival.

En dicho encuentro, el Rojo se impuso por 2 a 0 con un doblete de Nayla Gallo, quien anotó a los nueve y los 27 minutos del segundo tiempo.

El enojo de los hinchas de Racing por el día y horario del clásico de Avellaneda en el fútbol femenino

“El local decide horario y lugar! No sé por qué lo juegan en el predio siendo un clásico” y “explícame por qué motivo no pueden poner el clásico de fútbol femenino, por ejemplo, el domingo en el Cilindro, si no hay eventos deportivos en las inmediaciones”, fue algunas de mensajes de indignación que inundaron las redes sociales.

hinchas racing.1.jpg