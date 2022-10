La curiosa jugada que abrió el debate en el fútbol: ¿provocación o habilidad?

El firulete no sirvió de nada porque luego de ejecutarlo, el delantero de los diablos rojos realizó un pase a un compañero que no llegó a destino poniendo fin al ataque. Sin embargo, la jugada fue celebrada por los fanáticos presentes en el Old Trafford.

https://twitter.com/VarskySports/status/1585753206251986946 "No sé qué está haciendo. Es ridículo. Es Fanfarronear". Paul Scholes, sobre esta jugada de Antony pic.twitter.com/SUTgcB2txG — VarskySports (@VarskySports) October 27, 2022

Las repercusiones en las redes

La jugada de Antony generó polémica dentro de las redes sociales entre los amantes del fútbol. En su Twitter, el periodista deportivo Juan Pablo Varsky decidió manifestar su opinión traduciendo el comentario del relator ingles Paul Scholes. "No sé qué está haciendo. Es ridículo. Es Fanfarronear", tuiteó el periodista argentino.

"Lo amo. Después da el peor pase de la historia pero el loquito Antony se va contento a la casa", escribió por su parte el periodista Alfredo Montes de Oca.

Alfredo Montes de Oca

"Gira como pendejo y da el peor pase en la historia del fútbol, Antony, 100 millones", publicó la cuenta @Rene__3.

"Puede ser que este regate de Antony no tenga ninguna utilidad pero a todos nos encanta verlo. Revivio el Jogo Bonito", escribió @futbismo_

"Quedarse con esta imagen de Antony me parece un error. Es un jugador muy comprometido con el equipo, siempre baja a dar una mano en defensa, ayuda mucho en salida y en ofensiva siempre busca el arco. ¿En mi equipo? Siempre", opinó @dvacapereira.