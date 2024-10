Jugó en Boca pero dijo que se siente "más identificado" con River

"Siempre lo digo y lo reitero: el hincha de River tiene un cariño muy especial conmigo y me lo gané jugando, no hablando mal de Boca. Yo de Boca jamás hablé mal porque me trataron muy bien y me llevé un lindo recuerdo, pero obviamente me siento mucho más identificado con River", reconoció a ESPN.

Jorge Higuaín y Gonzalo Higuaín

El Pipa explicó que este sentimiento no solo tiene que ver con él, sino también con sus hijos, que "además de jugar estudiaron en el Instituto River". "Es el club al que voy a ver y me siento un tipo querido. A River lo tengo en mi corazón. Salí campeón, jugué finales y un montón de cosas que hacen que con la gente haya una relación de mucho afecto", sostuvo.

El paso de Jorge Higuaín por Boca

Tras debutar en Nueva Chicago y pasar primero por Gimnasia y Esgrima de La Plata y luego por San Lorenzo, Jorge "Pipa" Higuaín jugó en Boca entre 1986 y 1987, período en el que disputó 59 partidos y convirtió cinco goles. Lo convocó el técnico Mario Zanabria, y con ese equipo disputó la final de la Liguilla pre-Libertadores que el club de la Ribera le ganó a Newell's.

En 1987, la llegada de César Menotti como DT marcó su carrera. "Estábamos en el vestuario esperándolo y cuando ingresó fue un impacto, porque te deja mudo cuando lo escuchás. Arrancamos la pretemporada y también comenzó mi relación con él, que mantengo hasta el día de hoy. Nos faltó experiencia en partidos decisivos para poder haber sido campeones", recordó en diálogo con Infobae.

Jorge Higuaín Boca y River

A mediados de ese año, Higuaín recibió una oferta del fútbol francés y decidió emigrar. "Lo consulté a César y me respondió que me fuera, porque él no sabía si iba a seguir en Boca y a los pocos días se marchó también", explicó. El "Pipa" volvería a la Argentina al año siguiente, pero esta vez para vestir la camiseta de River.