Juegos Olímpicos París 2024: Yael Falcón Pérez dirigirá el debut de Francia

El encuentro entre el elenco galo, que dirige Thierry Henry, y el conjunto norteamericano contará con una terna íntegramente argentina, ya que Falcón Pérez estará acompañado por los asistentes argentinos Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. Además, la uruguaya Anahí Fernández será la cuarta arbitra, mientras que en el VAR estarán Carlos Del Cerro Grande (España) y Guillermo Pacheco (México).

La designación de Falcón Pérez se dio en un contexto de tensión deportiva y política entre Argentina y Francia, luego del escándalo desatado por el video del jugador de la Selección, Enzo Fernández, en el que se escucha una polémica canción contra el elenco galo durante los festejos por la obtención de la Copa América.

Giuliano Simeone y los Juegos Olímpicos 2024: "No vinimos a pasear"

Argentina Paraguay sub 23 en Lanús Giuliano Simeone se ganó un lugar en el plantel argentino. @Argentina

El delantero de la Selección argentina Sub-23 Giuliano Simeone explicó que el equipo de Javier Mascherano no fue "a pasear" a los Juegos Olímpicos de París 2024 y detalló sus sensaciones por la convocatoria.

"Me sorprendió mucho (la convocatoria). Era mi sueño poder ir aunque fuera a los amistosos, pero me tomó por sorpresa porque no estaba pensando en eso sino en el día a día con el Alavés. Fue una satisfacción enorme porque era un sueño que tenía hace mucho", aseguró el nacido en Italia que decidió representar a Argentina.