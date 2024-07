Juegos Olímpicos París 2024: Tomás Etcheverry arrancó con el pie derecho y se clasificó a la segunda ronda

"Fue muy especial el debut en los Juegos Olímpicos y por suerte pude ganar. Vino mi papá, que hoy es su cumpleaños, y había mucho ambiente de Copa Davis. No fue sencillo, tenía bastante en mente el partido porque jugamos varias veces este año. Estaba un poco nervioso", confesó en diálogo con TyC Sports.

Etcheverry también reveló que se golpeó la rodilla durante el partido. "Ahora que me enfrié me está doliendo, pero me voy a hacer estudios. Esperemos que no sea nada", explicó. El platense deberá esperar al partido entre el chileno Alejandro Tabilo y el ruso Roman Saffullin para saber a quién enfrentará en la segunda ronda.