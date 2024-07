Juegos Olímpicos 2024: Simone Biles volvió a lucirse en el escenario olímpico luego de haberse alejado durante 3 años

La estadounidense Simone Biles volvió a la barra con una gran ovación en el pabellón Bercy y no defraudó a los espectadores. La atleta de 27 años había abandonado los escenarios olímpicos después de sufrir en Tokio 2020 un problema de salud mental.

Con el dorsal 391, vestida con un maillot negro con destellos de plata, Biles entró al aparato y no tuvo ni una duda en todo el ejercicio: clavó las piruetas, enlazó los elementos con seguridad e hizo una salida perfecta, con doble mortal hacia atrás.

Embed Simone biles com o pé machucado fazendo o biles II. Tem que respeitar a força dessa mulher pic.twitter.com/FId7F37k9e — Jurídico Michieletto e Lavia (@amyymich) July 28, 2024

Si bien asustó al equipo y los presentes por abandonar brevemente la competencia para hacerse atender con la doctora del equipo, Marcia Faustin, regresó poco tiempo después y pasó varios minutos sentada y observando a sus compañeras de equipo.

En las cámaras, se la escuchó decir que sintió algunas molestias en el tobillo, pero luego pisó con la pierna vendada y no dio síntomas de dolor cuando comenzó a sonar Ready for It de Taylor Swift y su rutina, la más dura del mundo, fue sólida.

Los brillantes números de Simone Biles

Simone Biles retornó de manera brillante luego de abandonar la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando tras participar en la ronda clasificatoria renunció a las finales por problemas de salud mental, algo que ya fue advertido por varios deportistas de elite.

Se recompuso para participar el último día en la de barra y ganó una medalla de bronce, hasta el momento su último podio olímpico.

La gimnasta de Houston, de 27 años, es la actual campeona del mundo. Suma en su historial cuatro oros, una plata y dos bronces olímpicos, además de 30 medallas mundiales, 23 de ellas de oro.