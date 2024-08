Juegos Olímpicos: crece la polémica en torno a Raygun, la australiana de breaking dance que se hizo viral

Raygun La bailarina fue principal blanco de memes y burlas en redes sociales.

La performance causó tanta indignación entre los australianos al punto tal de que crearon una moción en Change.org acusándola de haber creado una institución para postularse a ella misma para la clasificación olímpica. Si bien todo parecía indicar que era una cuestión virtual, el proyecto alcanzó las 54 mil firmas, lo que provocó la respuesta del Comité Olímpico Australiano.

Desde la entidad madre del deporte australiano señalaron que la petición constituye un acto de “intimidación y acoso” y es “difamatoria”. Según su criterio, “es importante que la comunidad comprenda los hechos y no forme opiniones basadas en falsedades maliciosas”.

Además, luego de que Anna Meares fuera señalada como parte del proceso fraudulento, argumentaron que “la jefa de misión del equipo australiano no jugó ningún papel en los eventos de clasificación ni en la nominación de atletas para el comité de selección del Comité Olímpico Australiano”.

Ante la ola de críticas que se generó alrededor del mundo, Raygun salió a hablar en sus redes sociales: “Sólo quiero empezar dando las gracias a todas las personas que me han apoyado. Realmente aprecio la positividad, y me alegro de haber sido capaz de traer un poco de alegría a sus vidas. Eso es lo que esperaba. No me di cuenta de que eso también abriría la puerta a tanto odio que, francamente, ha sido bastante devastador”.

“Salí y me divertí. Me lo tomé muy en serio. Me dejé la piel preparándome para los Juegos Olímpicos y lo di todo. De verdad. Es un honor haber formado parte del equipo olímpico australiano y del debut olímpico del Breaking”, cerró.

Tras la encendida polémica y el conjunto repudio a la disciplina, desde el Comité Olímpico Internacional decidieron eliminar al deporte del programa de la siguiente edición, la de Los Ángeles 2028.

Quién es Rachel Gunn, la australiana que practica breaking

Su verdadero nombre es Rachael Gunn, una doctora universitaria en estudios culturales de 36 años que está especializada en el estudio de la política cultural del breakdance.