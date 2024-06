Javier Mascherano quiere a Kevin Zenón para los Juegos Olimpicos: "Siempre estuvo en nuestro radar"

El exjugador de River y Barcelona sostuvo que los Juegos Olímpicos representan "una gran oportunidad" para muchos jugadores y afirmó que la selección competirá "de la mejor manera" en París. Además, se refirió al buen nivel de Giuliano Simeone en el último amistoso ante Paraguay, donde el hijo del "cholo" metió dos goles.

"Lo seguimos. Estuvo en Zaragoza, con un buen rendimiento en segunda división de España. Cuando volvió de su lesión regresó en buen nivel y su final de temporada ha sido muy bueno", declaró.

Por último, el entrenador de la Selección argentina dio más detalles sobre las negociaciones para que tres mayores se sumen a la lista de convocados: "En teoría dos de los tres mayores los tenemos cerrados. Esto es de palabra. Habrá que esperar la oficialización de los clubes. Puede que se sume alguno de los tres que no cite Scaloni para la Copa América. Lo que hemos tratado es no manosear los nombres. No es fácil ir por un jugador, que te digan que no y luego ir a buscar otro", indicó.

Cómo continua el camino de la Selección de cara a París 2024

El equipo de Mascherano continuará su preparación para lo que será el debut en los Juegos Olímpicos, el miércoles 24 de julio, ante Marruecos. En lo inmediato, la Selección argentina viajará el 10 de julio a Francia para instalarse en el interior del país galo.

Si bien no se descarta que se organicen otros amistosos más, lo que sí se sabe es que la "Albiceleste" enfrentará al equipo francés Rouen 1899, el 15 de julio, y a la selección de Guinea, el 19 del mismo mes.