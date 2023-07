Inter Miami espera por el debut de Messi y subió la oferta por un juvenil del fútbol argentino

Avilés jugó su primer partido en Racing el último 27 de febrero durante un triunfo ante Lanús por 2 a 1 por la Liga Profesional y lleva 18 encuentros disputados con el conjunto de Avellaneda. También formó parte del seleccionado Sub-20 de la Argentina durante el Mundial que se disputó en el país y cuyo campeón fue Uruguay.

Tomás Avilés Tomás Avilés.

La franquicia norteamericana también puso sus ojos sobre el delantero Facundo Farías, quien se desempeña en Colón, por lo que existe expectativa por si se termina de concretar el pase.

El club de Avellaneda, por su parte y mientras aguarda por la posible aceptación del nuevo ofrecimiento, cerrará la Liga Profesional contra Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local y frente a River, de visitante. Se encuentra en la 14° posición con 33 puntos.

Qué dijo Tata Martino sobre el posible debut de Lionel Messi en Inter Miami

El entrenador argentino de Inter Miami, Gerardo Martino, expuso las posibilidades de que Lionel Messi debute este viernes frente a Cruz Azul de México, en el DRV PNK Stadium de Fort Laurderdale, por la Leagues Cup. Además, contó las diferencias que ve del astro que encontró en Barcelona y el actual.

"No estoy descartando el debut de Leo, pero tengo que verlo un entrenamiento más, también ver cómo se siente. Tanto él como Busquets llegaron muy bien, podemos tener la expectativa de verlos el viernes, pero no quiero apresurarme en decir algo que no puedo cumplir", expuso el Tata.

El director técnico entrenó a la Pulga en Barcelona en la temporada 2013/14 y también en la Selección argentina entre 2014 y 2016. En Inter Miami será la tercera vez junto al 10, aunque hay una gran diferencia: consiguió el campeonato del mundo en Qatar 2022.

"Son etapas lindas, todas son diferentes. Lo encuentro con las mismas ganas de siempre, pero en otra etapa y mucho más aliviado con todo lo que ha pasado con la Selección argentina en los últimos años. Era un peso muy grande el que tenía encima y sacárselo lo ha transformado en el día a día", explicó en una charla con ESPN.