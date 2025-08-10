Insólito: ganó la carrera, salió del auto para festejar, se cayó y se rompió la clavícula Se trata de Connor Zilisch quien, tras ganar el circuito de Watkins Glen, intentó subir al techo de su Chevrolet para festejar la victoria, pero perdió el equilibrio. “Salí del hospital y ya estoy mejorando”, informó el propio joven de 19 años. Por







Connor Zilisch quedó atrapado con el pie izquierdo dentro de la ventana del auto y cayó de cabeza al suelo

Un momento de puro susto vivieron los fanáticos de NASCAR por un accidente que sufrió un piloto tras ganar la carrera de la Serie Xfinity en el circuito de Warkins Glen, cuando se cayó del techo de su auto en pleno festejo.

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando el piloto, de 19 años, intentó subir al techo de su Chevrolet N°88 del equipo JR Motorsports: quiso salir del vehículo por la ventana, subirse al techo, pero perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo golpeando la cabeza.

Tras el duro golpe, quedó inmóvil durante algunos segundos, lo que generó preocupación inmediata, aunque fue rápidamente asistido por los equipos médicos y lo trasladaron en camilla al centro médico ubicado en el circuito.

Embed "Bobi"



Porque el ganador del NASCAR Xfinity, Connor Zilisch, se rompió la clavícula al celebrar su victoria.

pic.twitter.com/c6CCWF5KoA — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 10, 2025 De inmediato fue llevado a un hospital local para realizarle estudios más detallados. Según informó NASCAR, el estadounidense estuvo consciente y alerta durante todo el proceso. Horas más tardes, revelaron que Zilisch sufrió una fractura de clavícula en la caída, pero por suerte, las tomografías computarizadas de su cabeza dieron negativas.

El mensaje de tranquilidad que emitió Zilisch tras la caída en NASCAR Tras el susto y la incertidumbre por el estado de salud de Connon Zilisch, el propio piloto de 19 años escribió en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fanáticos y al mundo del automovilismo. Zilisch fue dado de alta el mismo sábado por la noche.