10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Insólito: ganó la carrera, salió del auto para festejar, se cayó y se rompió la clavícula

Se trata de Connor Zilisch quien, tras ganar el circuito de Watkins Glen, intentó subir al techo de su Chevrolet para festejar la victoria, pero perdió el equilibrio. “Salí del hospital y ya estoy mejorando”, informó el propio joven de 19 años.

Por
Connor Zilisch quedó atrapado con el pie izquierdodentro de la ventana del auto y cayó de cabeza al suelo

Connor Zilisch quedó atrapado con el pie izquierdo dentro de la ventana del auto y cayó de cabeza al suelo

Un momento de puro susto vivieron los fanáticos de NASCAR por un accidente que sufrió un piloto tras ganar la carrera de la Serie Xfinity en el circuito de Warkins Glen, cuando se cayó del techo de su auto en pleno festejo.

Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.
Te puede interesar:

El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando el piloto, de 19 años, intentó subir al techo de su Chevrolet N°88 del equipo JR Motorsports: quiso salir del vehículo por la ventana, subirse al techo, pero perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo golpeando la cabeza.

Tras el duro golpe, quedó inmóvil durante algunos segundos, lo que generó preocupación inmediata, aunque fue rápidamente asistido por los equipos médicos y lo trasladaron en camilla al centro médico ubicado en el circuito.

Embed

De inmediato fue llevado a un hospital local para realizarle estudios más detallados. Según informó NASCAR, el estadounidense estuvo consciente y alerta durante todo el proceso. Horas más tardes, revelaron que Zilisch sufrió una fractura de clavícula en la caída, pero por suerte, las tomografías computarizadas de su cabeza dieron negativas.

El mensaje de tranquilidad que emitió Zilisch tras la caída en NASCAR

Tras el susto y la incertidumbre por el estado de salud de Connon Zilisch, el propio piloto de 19 años escribió en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fanáticos y al mundo del automovilismo. Zilisch fue dado de alta el mismo sábado por la noche.

“Gracias a todos por sus mensajes hoy. Ya salí del hospital y ya estoy mejorando. Afortunadamente, los escáneres de mi cabeza salieron bien, sólo tengo una clavícula rota. Estoy muy agradecido con todo el equipo médico por la rápida atención y feliz de que no haya sido peor”, informó en su cuenta de X.

Connor Zilisch

Noticias relacionadas

Este futbolista brilló en la Selección de Colombia.

Fue verdugo de Goycochea, jugó en Real Madrid y estuvo preso por tráfico de drogas

Edmundo dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano y europeo.

Fue compañero de Gabriel Batistuta, fue condenado por homicidio y estuvo solo 1 día en la cárcel

Germán Pezzella tendrá una recuperación de entre 6 y 8 meses por su lesión de ligamentos en su rodilla izquierda

River confirmó que Germán Pezzella se rompió la rodilla: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Este futbolista hizo toda su carrera en el fútbol mexicano.

El futbolista con antecedentes polémicos: preso por secuestros y sancionado por dopaje

Los japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari fallecieron en la misma velada boxística del 2 de agosto en Tokio.
play

Los videos de la última pelea de los dos boxeadores japoneses que murieron tras pelear en la misma velada

Rating Cero

Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

La pareja de David de Gea reveló el verdadero motivo de su separación tras 14 años de casados: qué pasó

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

últimas noticias

play
Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.

El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

Hace 10 minutos
Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.

Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

Hace 11 minutos
play
Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Hace 11 minutos
Este futbolista brilló en la Selección de Colombia.

Fue verdugo de Goycochea, jugó en Real Madrid y estuvo preso por tráfico de drogas

Hace 11 minutos
Recientemente la NASA informó el motivo por el cual Curiosity puede permanecer tanto tiempo en el planeta rojo

Revelado: por qué el robot Curiosity se puede mantener en Marte tantos años según un experto de la NASA

Hace 12 minutos