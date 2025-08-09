9 de agosto de 2025 Inicio
Independiente vs. River, por el torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

El Rojo quiere levantar cabeza luego de tres derrotas al hilo y recibe al Millonario, que busca estirar su buen momento futbolístico. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con el arbitraje de Nazareno Arasa.

En uno de los clásicos de la fecha, Independiente recibe a River en el estadio Libertadores de América-RIcardo Enrique Bochini en el marco de la fecha número 4 del torneo Clausura 2025. El Rojo viene de tres derrotas al hilo, mientras que el Millonario levantó cabeza y quiere sostener su buen momento.

Se fue de River y reveló una charla que tuvo con Gallardo

Los dirigidos por Julio Vaccari buscan poder mejorar su mal presente, luego del empate contra Sarmiento, las derrotas frente a Talleres y Gimnasia, más la eliminación por Copa Argentina ante Belgrano, por lo que este partido es crucial.

El objetivo es recuperar la confianza para llegar de la mejor manera al duelo contra Universidad de Chile en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La duda del DT está en la defensa y deberá definir si va Vera o Godoy. Mientras que, en la delantera Gabriel Ávalos pelea el puesto con Ignacio Pussetto.

Por su parte, el Millonario sigue sin Maximiliano Salas (baja por lesión), el jugador que mejor rindió desde que llegó al club, y probó con Juan Fernando Quintero como titular por Santiago Lencina. Pero lo más probable es que Marcelo Gallardo repita la formación que le funcionó en los últimos partidos.

Cabe destacar que River viene de vencer a San Lorenzo por el torneo local y San Martín de Tucumán en Copa Argentina, pero destaca su buen momento futbolístico, además de los resultados.

Independiente vs. River: hora y TV

  • Hora: 18:30
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini
  • TV: TNT Sports

Independiente vs. River: formaciones

  • Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, L. Cabral; Walter Mazzanti, Ávalos o Pussetto y S. Montiel. DT: Julio Vaccari.

  • River: Franco Armani; G. Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Lencina o Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
