Independiente: Stillitano aseguró que no piensa renunciar pase lo que pase en el próximo partido 

El entrenador de Independiente, Leandro Stillitano, aseguró esta mañana que no piensa en renunciar si no logra un buen resultado frente a Colón de Santa Fe. "No me voy a ir, estoy muy bien", expresó.

El presidente del conjunto de Avellaneda, Fabían Doman, había puesto un signo de pregunta a la continuidad del entrenador al sostener que "lo que pase o no pase el sábado (ante Colón), depende de él. Lo conozco y sería una pena que no siguiera".

Ante estos dichos, el DT recogió el guante y brindo su parecer al aclarar en primer lugar que "no escuché las declaraciones del presidente" pero "todos queremos ganar: presidente, jugadores y entrenador". Luego fue determinante sobre su continuidad en el cargo: "No me voy a ir, estoy muy bien, está muy bien el cuerpo técnico con los jugadores".

El entrenador es consiente que desde el arranque de la Liga Profesional 2023 no fue el esperado, ya que solamente supo lograr una victoria, cuatro empates y dos derrotas, en siete presentaciones.

"El único camino es seguir. Algunas lesiones nos perjudicaron y no permitieron a mi repetir el once", agregó en declaraciones a D Sports.

Posteriormente, Stillitano tuvo palabras para el simpatizante del rojo al remarcar que "vivo en Avellaneda y veo que los hinchas entienden el momento del club y siguen apoyando". "Cuando me llamaron, el club fue claro con la situación en la que se encontraba. Entiendo las reglas del fútbol y que hay que ganar", finalizó.

"Dependerá de él"

El presidente de Independiente, Fabián Doman, se refirió al futuro del entrenador Leandro Stillitano, que se encuentra en el centro de las críticas luego de siete encuentros, en los cuales el equipo ganó un partido, empató cuatro y perdió dos.

"No me gusta ser el presidente de un equipo que tiene ese puntaje. Pero con el técnico Leandro Stillitano hablo todos los días y es un placer hacerlo. Por eso, lo que pase después del partido del sábado con Colón dependerá de él. Pero sería una pena que no siguiera", describió el máximo dirigente en el programa La Visera.

Doman presidente Independiente @Independiente

Mala noticia para Independiente: grave lesión de Tomás Pozzo

El volante de Independiente Tomás Pozzo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, durante el entrenamiento del plantel realizado el lunes en el predio de Villa Domínico.

"El futbolista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante la práctica de esta mañana en Villa Domínico. Demandará entre 6 y 8 meses de recuperación", publicó Independiente en su cuenta oficial de Twitter.

El equipo que dirige Leandro Stillitano tendrá una baja prolongada y de mucha relevancia en el grupo de futbolistas, ya que cuenta con una gran proyección y hace dos semanas renovó el contrato con el club hasta diciembre de 2025.

Pozzo, de 22 años, jugó en cinco de los siete partidos correspondientes a la Liga Profesional de Fútbol, aunque en los últimos encuentros había perdido la titularidad.