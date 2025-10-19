19 de octubre de 2025 Inicio
El descargo de Juan Sebastián Verón tras haber suspendido una charla de Esteban Trebucq en Estudiantes: "Estoy bastante asqueado"

Tras la polémica por la cancelación de una charla del periodista en el club, el presidente de Estuantes asumió la responsabilidad de la decisión y pidió disculpas.

Por
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió a la controversia que generó la suspensión de una charla del periodista Esteban Trebucq, cancelada tras el rechazo de socios e hinchas. En un mensaje público, "la brujita" pidió disculpas y asumió la responsabilidad por la decisión.

Carlos Bilardo anticipó hace 50 años a Marruecos como campeón del mundo.
Carlos Bilardo anticipó a Marruecos campeón del mundo: "Acá está el futuro del fútbol..."

“Quiero pedir disculpas a una persona que nosotros convocamos en el club para dar una charla y que por distintos motivos no se pudo hacer. Lamentablemente las redes magnifican cosas que no pasan en realidad, y ahí cometí un error al haber confirmado que se baje la charla de Esteban Trebucq”, reconoció.

Verón centró su descargo en la defensa de la neutralidad política del club y cuestionó que la cancelación se haya vinculado con el posicionamiento ideológico del invitado. “Más allá de lo político, me parece una falta de respeto hacia un socio que no venía a hablar de política, sino de Estudiantes”, sostuvo.

El presidente fue tajante sobre la identidad institucional: “Para mí la política es Estudiantes de La Plata. No hay otra. No es peronista, no es radical, no es izquierda, no es derecha. Mientras yo sea presidente, la política es Estudiantes de La Plata”.

Verón también diferenció entre la militancia personal y la posición oficial del club: “La política del portón para acá es Estudiantes. En el country, la política es Estudiantes. Nosotros hacemos política por Estudiantes”, enfatizó.

Por último, deslizó una reflexión personal sobre su relación con la política partidaria: “Yo no sé qué soy, le digo la verdad. Y bastante asqueado estoy. Me refugio en algo que me interesa y me gusta, que es el club. Hago política con Estudiantes, no con nadie más”.

